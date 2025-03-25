1,3 млн військових: нардеп пояснив, чому потрібно підіймати зарплату держслужбовців (відео)

Якщо українська влада не збільшить заробітну плату працівникам державного апарату, то будуть погані наслідки, заявив нардеп Олексій Мовчан.

Related video

Народний депутат від "Слуг народу" та член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан порівняв важливість державних службовців та бійців Збройних сил України. На думку політика, під час війни чиновники впливають на міцність держави, тому їм варто підвищити заробітну плату. Позиція нардепа пролунала в ефірі телеканалу "Новини. Live".

Законопроєкт про зарплати - заява Мовчана див. з 22:43

Мовчан відповів на питання журналістки, яка цікавилась його голосуванням щодо законопроєкту про підняття зарплат держслужбовцям. У відповідь нардеп пояснив, що парламентарі "тримають руку на пульсі" зарплат українців. Після цього він заявив, що в Україні є 1,3 млн військових, а працівників державного апарату — у десять разів менше (тобто 130 тис. осіб). Зі слів Мовчана, кошти, які отримують бійці ЗСУ — це не ті гроші, які підуть на виплати чиновникам. На думку посадовця, чиновники також причетні до стійкості держави, тому Рада й прийняла рішення, яке зачепило людей.

"Це не одне і не одна і та сама сума коштів. Тому і це, знаєте, не те, щоби з одної кишені в іншу поклав і розв'язав проблему. Це непопулярне рішення, але для стійкості державної системи воно має бути", — уточнив нардеп.

Політик зауважив, що в країні є дефіцит державних службовців. Тим часом це люди, відсутність яких погано впливає на ситуацію, а цього не можна допустити під час війни. З його слів, у Раді могли б підняти виплати військовим в тилу, які отримують 20 тис. грн, або підняти пенсії. Втім, поки нардепи звернули увагу саме на чиновників.

"У [проблеми] немає простого рішення. Ти не можеш сказати, що одним треба дати, іншим не дати. У нас є криза кадрів на державній службі. Криза кадрів це є одна із причин "захворювання", слабкості держави. А слабкість держави під час війни може мати наслідки погані", — пролунало в ефірі телеканалу.

Законопроєкт про зарплати — деталі

Зазначимо, вдень 25 березня 254 народних депутатів підтримали законопроєкт №9478. Представниця партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пояснила, що ідеться про впорядкування рангів держслужбовців, працівників місцевої влади, дипломатами та військовими званнями. З її слів, завдяки такому впорядкуванню суттєво зростуть зарплати чиновників.

Нагадуємо, Фокус писав про зміну розміру заробітної плати, від якої залежатиме пенсія українців. 19 березня у Державній судовій адміністрації повідомили, як зростуть виплати працівникам суду.