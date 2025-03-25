1,3 млн военных: нардеп объяснил, почему нужно поднимать зарплату госслужащих (видео)

Если украинская власть не увеличит заработную плату работникам государственного аппарата, то будут плохие последствия, заявил нардеп Алексей Мовчан.

Related video

Народный депутат от "Слуг народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан сравнил важность государственных служащих и бойцов Вооруженных сил Украины. По мнению политика, во время войны чиновники влияют на прочность государства, поэтому им стоит повысить заработную плату. Позиция нардепа прозвучала в эфире телеканала "Новости. Live".

Законопроект о зарплатах — заявление Мовчана см. с 22:43

Мовчан ответил на вопрос журналистки, которая интересовалась его голосованием по законопроекту о повышении зарплат госслужащим. В ответ нардеп пояснил, что парламентарии "держат руку на пульсе" зарплат украинцев. После этого он заявил, что в Украине есть 1,3 млн военных, а работников государственного аппарата — в десять раз меньше (то есть 130 тыс. человек). По словам Мовчана, средства, которые получают бойцы ВСУ — это не те деньги, которые пойдут на выплаты чиновникам. По его мнению, чиновники также причастны к устойчивости государства, поэтому Рада и приняла решение, которое задело людей.

"Это не одно и не одна и та же сумма средств. Поэтому и это, знаете, не то, чтобы из одного кармана в другой положил и решил проблему. Это непопулярное решение, но для устойчивости государственной системы оно должно быть", — уточнил нардеп.

Политик отметил, что в стране есть дефицит государственных служащих. Между тем это люди, отсутствие которых плохо влияет на ситуацию, а этого нельзя допустить во время войны. По его словам, в Раде могли бы поднять выплаты военным в тылу, которые получают 20 тыс. грн, или поднять пенсии. Впрочем, пока нардепы обратили внимание именно на чиновников.

"У [проблемы] нет простого решения. Ты не можешь сказать, что одним надо дать, другим не дать. У нас есть кризис кадров на государственной службе. Кризис кадров это одна из причин "заболевания", слабости государства. А слабость государства во время войны может иметь последствия плохие", — прозвучало в эфире телеканала.

Законопроект о зарплатах — детали

Отметим, днем 25 марта 254 народных депутатов поддержали законопроект №9478. Представительница партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко объяснила, что речь идет об упорядочении рангов госслужащих, работников местной власти, дипломатами и военными званиями. По ее словам, благодаря такому упорядочению существенно вырастут зарплаты чиновников.

Напоминаем, Фокус писал об изменении размера заработной платы, от которой будет зависеть пенсия украинцев. 19 марта в Государственной судебной администрации сообщили, как вырастут выплаты работникам суда.