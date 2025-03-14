Более 70 тыс. грн: какие средние зарплаты у украинских чиновников

Лидером по уровню зарплат является руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины

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Уровень зарплат в государственных органах варьируется от десятков до сотен тысяч гривен. Если рассматривать все должности, то самые высокие выплаты получают сотрудники Антимонопольного комитета. Об этом сообщает Минфин.

Однако среди руководителей ведомств лидером по средней зарплате является Государственная служба финансового мониторинга. По состоянию на январь 2025 года самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Антимонопольном комитете, где трудятся 266 человек, и составляет 76 тысяч гривен.

На втором месте по уровню средней зарплаты находится Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где 355 сотрудников получают в среднем 75,8 тысячи гривен. Третью позицию занимает Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, в котором работает всего 9 человек, а средняя зарплата составляет 66,6 тысячи гривен. Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Национальной службе посредничества и примирения — 25,5 тысячи гривен.

Всего в январе 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,2 тысячи гривен.

лидером по уровню зарплат является руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины. Средняя зарплата для такого уровня должностей – 432,5 тысячи гривен;

руководство Секретариата Национального трехстороннего социально-экономического совета зато зарабатывает в среднем 232,3 тысячи гривен;

на несколько тысяч гривен меньше получает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции – 230,9 тысячи гривен;

в то же время в рейтинге наименьшая средняя зарплата у руководства Государственной таможенной службы – чуть больше, чем 47 тысяч гривен.

В 2024 году средняя заработная плата в Украине составляла 17 486 гривен по данным ПФУ.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №8222 по внедрению единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

А в конце 2024 года средняя заработная плата населения Украины увеличилась на 23,1% украинцы теперь зарабатывают больше, чем до начала полномасштабного вторжения.