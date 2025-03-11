Чиновникам поднимают зарплаты: Верховная Рада приняла законопроект, детали (скриншот)

Законопроект поддержали 259 депутатов. Он содержит нормы, которые позволят определить на законодательном уровне модель оплаты труда.

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Чиновникам поднимают зарплату: Верховная Рада приняла закон №8222 о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале 11 марта.

Заработные платы должны вырасти до 70-90% от зарплат в частном секторе. Кроме этого, ограничат премии и будут контролировать количество должностей.

Закон определяет "рамку", которая закрепляет оплату труда государственных служащих на основе классификации должностей на постоянной основе. Он содержит нормы, которые позволят определить на законодательном уровне модель оплаты труда, которая будет соответствовать международным обязательствам и принципам SIGMA.

Основными моментами законопроекта являются:

введение оплаты труда на основе классификации должностей на единых подходах. Грейды по содержанию фактически равны окладу, их размер является прогнозируемым;

четкое разграничение заработной платы на постоянную (не менее 70%) и вариативную (не более 30%);

ограничение стимулирующих выплат.

Законопроект поддержали 259 депутатов.

В частности, прошла правка о повышении зарплат для ГАСУ (Государственная аудиторская служба Украины).

Впрочем, "слетели" правки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики.

Также не прошла правка о зарплатах аппарата ВРУ (возможность устанавливать надбавку за выслугу лет более 30% оклада работникам Аппарата ВРУ).

Фото: скріншот

Также депутаты 11 марта проголосовали за создание Высшего административного суда, недопущение дискриминационной рекламы с положениями ЗУ "О медиа", по формированию комплексного подхода к внутренней политике в ветеранской сфер, урегулирование осуществления перезахоронения погибших (умерших) лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и установление границ нескольких городов, а сам Пустомит, Бурштына и Ромнов.

Фото: скріншот

Напомним, со второй попытки ВР проголосовала за постановление о выборах во время действия военного положения и поддержку легитимности президента Владимира Зеленского.

Ранее Фокус писал о полном тексте соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США.