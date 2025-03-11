Чиновникам піднімають зарплати: Верховна Рада ухвалила законопроєкт, деталі (скріншот)

Законопроєкт підтримали 259 депутатів. Він містить норми, які дозволять визначити на законодавчому рівні модель оплати праці.

Related video

Чиновникам піднімають зарплату: Верховна Рада ухвалила закон №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі 11 березня.

Заробітні плати мають зрости до 70-90% від зарплат у приватному секторі. Окрім цього, обмежать премії та контролюватимуть кількість посад.

Закон визначає "рамку", яка закріплює оплату праці державних службовців на основі класифікації посад на постійній основі. Він містить норми, які дозволять визначити на законодавчому рівні модель оплати праці, що буде відповідати міжнародним зобов'язанням та принципам SIGMA.

Основними моментами законопроєкту є:

запровадження оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах. Грейди за змістом фактично дорівнюють окладу, їх розмір є прогнозованим;

чітке розмежування заробітної плати на сталу (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%);

обмеження стимулюючих виплат.

Законопроєкт підтримали 259 депутатів.

Зокрема, пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ (Державна аудиторська служба України).

Втім, "злетіли" правки по підвищеній оплаті для Мінʼюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки.

Також не пройшла правка про зарплати апарату ВРУ (можливість встановлювати надбавку за вислугу років більше 30% окладу працівникам Апарату ВРУ).

Фото: Скріншот

Також депутати 11 березня проголосували за створення Вищого адміністративного суду, недопущення дискримінаційної реклами із положеннями ЗУ "Про медіа", щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфер, врегулювання здійснення перепоховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та встановлення меж кількох міст, а сам Пустомит, Бурштина та Ромнів.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, з другої спроби ВР проголосувала за постанову про вибори під час дії воєнного стану та підтримку легітимності президента Володимира Зеленського.

Раніше Фокус писав про повний текст угоди щодо корисних копалин між Україною та США.