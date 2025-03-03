В Україні зросла середня зарплата: кому платять більше

Найбільші зарплати в Україні отримують ІТ-фахівці, а найменші — у людей, які пов'язали своє життя з культурою.

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Наприкінці 2024 року українці отримали позитивні новини: середня заробітна плата населення збільшилася на 23,1%. Цікаво, що цей показник виявився на 6,5% вищим за рівень інфляції за 2023 рік. Про це повідомила Державна служба статистики.

Якщо перевести в долари, то українці тепер заробляють більше, ніж до початку повномасштабної війни з Росією. Наприклад, 2021 року середня зарплата становила 513,5 долара, а 2024 року вона зросла до 534 доларів. Найбільше зростання спостерігається в таких категоріях:

ІТ-фахівці та представники телекомунікаційної сфери — вони заробляють майже 52,5 тис. грн;

фахівці з авіаційного транспорту — 43,9 тис. грн;

фахівці у фінансовій та страховій сферах — 41,4 тис. грн.

Наприклад, маленькі зарплати в українців, які пов'язали своє життя з культурою. Працівники бібліотек, театрів і музеїв щомісяця отримують, у середньому, лише трохи більше 13 тис. грн. Не набагато вище заробляють українці у сферах:

освіти — 14,6 тис. грн;

охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — щонайменше 16,9 тис. грн.

Також зарплати у сфері готельно-ресторанного господарства не дотягують до 15,9 тис. грн, поштовій сфері — ледве перевищують показник у 16,1 тис. грн.

Середня зарплата будівельників — трохи більше 16,9 тис. грн, тоді як працівники провідної експортної галузі — сільського господарства, отримують лише 17,6 тис. грн.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.