Деякі українці можуть отримати пенсію до 60% від зарплати: які умови

Пенсіонери, які раніше працювали держслужбовцями, зможуть отримувати виплати на пільгових умовах.

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В Україні одна група громадян має право на пенсію в розмірі 60% від їхньої заробітної плати, тоді як більшість інших отримають не більше 30%. Таким чином, для збільшення майбутніх виплат українцям варто розглянути можливість працевлаштування на державну службу. Про це йдеться в законі №889 "Про державну службу".

Згідно із законодавством, пенсійні виплати державним службовцям мають становити 60% від їхньої заробітної плати. У розрахунок включаються всі види оплати праці, за умови сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України.

"Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше за дату виникнення права, у розмірі 60 відсотків суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", — наголошується в документі.

Однак, якщо на момент оформлення пенсії громадянин не обіймав посаду держслужбовця, то її розмір розраховується на основі зарплати державного службовця відповідного рангу за останнім місцем роботи, включно з усіма видами оплати праці, з яких сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Раніше деякі колишні держслужбовці отримували пенсію в розмірі 90% від своєї зарплати, оскільки вийшли на заслужений відпочинок за старим законодавством. Нині умови змінилися — влада скоротила розмір пенсій для чиновників, щоб забезпечити більш справедливий розподіл виплат серед усіх громадян.

Державні службовці можуть виходити на пенсію, якщо станом на 1 травня 2016 року:

накопичили щонайменше десять років стажу на посадах відповідних категорій посад держслужби, прописаних у законі № 3723, і станом на вищевказану дату працювали на посаді державного службовця;

накопичили мінімум 20 років стажу на посадах держслужби, незалежно від факту роботи станом на вищевказану дату.

Право на оформлення пенсійної виплати за наявності страхового стажу для пенсії за віком у мінімальному розмірі та стажу держслужби мають:

чоловіки, яким не менше 62 років;

жінки, пенсійний вік яких відповідає нормам ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Також розмір надбавок до посадових окладів державних службовців залежить від рангу:

за перший ранг — 1000 грн;

за другий ранг — 900 грн;

за третій ранг — 800 грн;

за четвертий ранг — 700 грн;

за п'ятий ранг — 600 грн;

за шостий ранг — 500 грн;

за сьомий ранг — 400 грн;

за восьмий ранг — 300 грн;

за дев'ятий ранг — 200 грн.

Варто зазначити, що 2025 року виплати пенсіонерам-держслужбовцям стануть нижчими. Це пов'язано з рішенням уряду обмежити пенсії, призначені за спеціальними законами. В умовах воєнного стану для зниження сум, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (2,36 тис. грн), будуть застосовуватися понижувальні коефіцієнти.

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.