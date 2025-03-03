В Украине выросла средняя зарплата: кому платят больше

Наибольшие зарплаты в Украине получают ІТ-специалисты, а наименьшие — у людей, которые связали свою жизнь с культурой.

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В конце 2024 года украинцы получили положительные новости: средняя заработная плата населения увеличилась на 23,1%. Интересно, что этот показатель оказался на 6,5% выше уровня инфляции за 2023 год. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Если перевести в доллары, то украинцы теперь зарабатывают больше, чем до начала полномасштабной войны с Россией. Например, в 2021 году средняя зарплата составляла 513,5 доллара, а в 2024 году она возросла до 534 долларов. Наибольший рост наблюдается в следующих категориях:

ІТ-специалисты и представители телекоммуникационной сферы — они зарабатывают почти 52,5 тыс. грн;

специалисты по авиационному транспорту — 43,9 тыс. грн;

специалисты в финансовой и страховой сферах — 41,4 тыс. грн.

Например, маленькие зарплаты у украинцев, которые связали свою жизнь с культурой. Работники библиотек, театров и музеев ежемесячно получают, в среднем, лишь чуть больше 13 тыс. грн. Не намного выше зарабатывают украинцы в сферах:

образования — 14,6 тыс. грн;

здравоохранения и предоставления социальной помощи — менее 16,9 тыс. грн.

Также зарплаты в сфере гостинично-ресторанного хозяйства не дотягивают до 15,9 тыс. грн, почтовой сфере — едва превышают показатель в 16,1 тыс. грн.

Средняя зарплата строителей — чуть больше 16,9 тыс. грн, тогда как в работники ведущей экспортной отрасли — сельского хозяйства, получают лишь 17,6 тыс. грн.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.