Понад 70 тис. грн: які середні зарплати в українських чиновників

Лідером за рівнем зарплат є керівництво Державної служби фінансового моніторингу України

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Рівень зарплат у державних органах варіюється від десятків до сотень тисяч гривень. Якщо розглядати всі посади, то найвищі виплати отримують співробітники Антимонопольного комітету. Про це повідомляє Мінфін.

Однак серед керівників відомств лідером за середньою зарплатою є Державна служба фінансового моніторингу. Станом на січень 2025 року найвища середня зарплата зафіксована в Антимонопольному комітеті, де працюють 266 осіб, і становить 76 тисяч гривень.

На другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Національне агентство з питань запобігання корупції, де 355 співробітників отримують у середньому 75,8 тисячі гривень. Третю позицію посідає Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, в якому працює всього 9 осіб, а середня зарплата становить 66,6 тисячі гривень. Найнижчий рівень середньої зарплати зафіксовано в Національній службі посередництва і примирення — 25,5 тисячі гривень.

Загалом у січні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України становила 49,2 тисячі гривень.

лідером за рівнем зарплат є керівництво Державної служби фінансового моніторингу України. Середня зарплата для такого рівня посад — 432,5 тисячі гривень;

керівництво Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради натомість заробляє в середньому 232,3 тисячі гривень;

на кілька тисяч гривень менше отримує керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції — 230,9 тисячі гривень;

водночас у рейтингу найменша середня зарплата у керівництва Державної митної служби — трохи більше, ніж 47 тисяч гривень.

У 2024 році середня заробітна плата в Україні становила 17 486 гривень за даними ПФУ.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

А наприкінці 2024 року середня заробітна плата населення України збільшилася на 23,1% українці тепер заробляють більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.