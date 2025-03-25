В Украине повысили заработную плату, которая учитывается при расчете пенсии: детали

В феврале Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, который был использован для расчета индексации пенсий, проведенной с 1 марта.

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Пенсионный фонд утвердил средний размер заработной платы за февраль 2025 года, который используется для расчета пенсии. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 21,8%. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, средняя официальная зарплата в феврале составила 18 589,38 гривен, что на 3 321,78 гривны больше, чем в феврале прошлого года (тогда она составляла 15 267,60 гривен). В январе 2025 года показатель, используемый для расчета пенсий, увеличился на 24,6%, достигнув 18 660,32 гривны.

Ранее этот показатель публиковался раз в квартал, однако с прошлого года данные о среднем доходе стали предоставляться ежемесячно в связи с бронированием от мобилизации. В феврале Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, который был использован для расчета индексации пенсий, проведенной с 1 марта. По информации ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:

январь – 14 974,56 гривны;

февраль – 15 267,60 гривен;

март – 15 433,98 гривны;

апрель – 16 847,98 гривны;

май – 17 178,87 гривны;

июнь – 18 806,63 гривны;

июль – 17 346,90 гривен;

август – 17 001,36 гривны;

сентябрь – 18 020,86 гривны;

октябрь – 18 704,98 гривны;

ноябрь – 18 823,31 гривны;

декабрь – 21 698,99 гривны;

средняя за год – 17 486,60 гривен.

За год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривны).

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.