Возрастная доплата: кто из пенсионеров может потерять надбавку

Если пенсионер достигает установленного возраста в середине месяца, доплата начисляется пропорционально, а с полного месяца выплачивается в полном размере.

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После индексации пенсионных выплат некоторые украинцы могут лишиться так называемых "доплат за возраст". Это связано с неизменными с 2020 года правилами начисления надбавки. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В Украине уже несколько лет действует система возрастных доплат для пенсионеров. Надбавки автоматически начисляются после достижения пенсионером 70 лет и составляют:

300 грн — от 70 до 75 лет;

456 грн — от 75 до 80 лет;

570 грн — от 80 лет и старше.

Если пенсионер достигает установленного возрастного порога в середине месяца, ему начисляют только часть доплаты, а полную сумму – начиная со следующего месяца. При переходе на новый уровень возрастных выплат гражданам назначают не дополнительную надбавку, а лишь разницу между новой и предыдущей суммами:

в случае достижения 75 лет — доплата повысится с 300 до 456 грн (на 156 грн больше предыдущей);

в случае достижения 80 лет — сумма вырастет с 456 до 570 грн (на 114 грн больше).

Для некоторых граждан индексация пенсий может привести к утрате права на возрастную надбавку. Это связано с тем, что установленный предельный размер выплат остается неизменным, и при его превышении дополнительная доплата автоматически отменяется. В частности, пенсионеры могут рассчитывать на надбавку, если общий размер их пенсионного обеспечения не превышает установленный лимит в 10,34 тыс. грн.

В связи с этим, если после индексации размер пенсии превысит соответствующий порог, то пенсионер автоматически потеряет право на доплаты. В частности, если пенсия составляла 10 тыс. грн, а после индексации выросла до 10,4 тыс. грн, то пенсионер потеряет доплату.

Поэтому достижение гражданином определенной возрастной категории не всегда будет означать увеличение пенсии за счет начисления возрастных надбавок, из-за такого требования.

Лимит базируется на среднем уровне заработной платы за 2020 год. Соответствующий показатель не пересматривали ни разу, поэтому право на возрастные надбавки теряют все больше пенсионеров.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.