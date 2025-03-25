Вікова доплата: хто з пенсіонерів може втратити надбавку

Якщо пенсіонер досягає встановленого віку в середині місяця, доплата нараховується пропорційно, а з повного місяця виплачується в повному розмірі.

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Після індексації пенсійних виплат деякі українці можуть позбутися так званих "доплат за вік". Це пов'язано з незмінними з 2020 року правилами нарахування надбавки. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

В Україні вже кілька років діє система вікових доплат для пенсіонерів. Надбавки автоматично нараховуються після досягнення пенсіонером 70 років і становлять:

300 грн — від 70 до 75 років;

456 грн — від 75 до 80 років;

570 грн — від 80 років і старше.

Якщо пенсіонер досягає встановленого вікового порога в середині місяця, йому нараховують тільки частину доплати, а повну суму — починаючи з наступного місяця. При переході на новий рівень вікових виплат громадянам призначають не додаткову надбавку, а лише різницю між новою і попередньою сумами:

у разі досягнення 75 років — доплата підвищиться з 300 до 456 грн (на 156 грн більше за попередню);

у разі досягнення 80 років — сума зросте з 456 до 570 грн (на 114 грн більше).

Для деяких громадян індексація пенсій може призвести до втрати права на вікову надбавку. Це пов'язано з тим, що встановлений граничний розмір виплат залишається незмінним, і в разі його перевищення додаткова доплата автоматично скасовується. Зокрема, пенсіонери можуть розраховувати на надбавку, якщо загальний розмір їхнього пенсійного забезпечення не перевищує встановлений ліміт у 10,34 тис. грн.

У зв'язку з цим, якщо після індексації розмір пенсії перевищить відповідний поріг, то пенсіонер автоматично втратить право на доплати. Зокрема, якщо пенсія становила 10 тис. грн, а після індексації зросла до 10,4 тис. грн, то пенсіонер втратить доплату.

Тому досягнення громадянином певної вікової категорії не завжди означатиме збільшення пенсії за рахунок нарахування вікових надбавок, через таку вимогу.

Ліміт базується на середньому рівні заробітної плати за 2020 рік. Відповідний показник не переглядали жодного разу, тому право на вікові надбавки втрачають дедалі більше пенсіонерів.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.