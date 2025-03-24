Пенсія в Україні: хто з чоловіків може вийти на відпочинок уже в 60 років

У 2025 році в Україні право на пенсію в 60 років матимуть тільки ті, хто накопичив не менше 32 років страхового стажу.

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Чоловіки в Україні можуть вийти на пенсію з 60 років, проте вимоги до страхового стажу з роками зростають. Наприклад, у 2011 році для призначення пенсії в 60 років було потрібно не менше 15 років стажу. Про це йдеться в матеріалі видання"На пенсії".

У 2017 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію в 60 років було встановлено на рівні 25 років. Відтоді вимоги до стажу почали збільшуватися щорічно на один рік. На даний момент це виглядає так:

2018 — 25 років;

2019 — 26 років;

2020 — 27 років;

2021 — 28 років;

2022 — 29 років;

2023 — 30 років;

2024 — 31 рік;

2025 — 32 роки.

Таким чином, 2025 року в Україні право на пенсію в 60 років матимуть тільки ті, хто накопичив щонайменше 32 роки страхового стажу. Водночас у 63 роки на пенсію зможуть вийти громадяни, які мають стаж від 22 до 32 років. На пенсію в 65 років зможуть розраховувати ті, чий страховий стаж становить від 15 до 22 років.

Ще протягом трьох років показник необхідного стажу для виходу на пенсію в 60 років зростатиме:

2026 — 33 роки; 2027 — 34 роки; 2028 — 35 років.

За останні 15 років вимога до мінімального страхового стажу у чоловіків для їхнього виходу на пенсію в 60 років зросла з 15 до 32 років, тобто майже вдвічі.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.