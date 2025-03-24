Збільшені пенсії для тих, хто працює: коли заплатять гроші

Під час нового перерахунку враховуватимуть або заробіток, використаний під час призначення пенсії, або дохід, отриманий на роботі після призначення пенсії.

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З 1 квітня в Україні буде проведено перерахунок пенсій для тих громадян, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Однак оновлені суми пенсій будуть виплачені значно пізніше. Про це йдеться у ст. 42 закону №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до закону, перерахунок пенсії буде проведено тільки для тих громадян, які продовжили працювати після призначення пенсії або попереднього перерахунку. Однак це стосується не всіх. Перерахунок торкнеться тих, у кого на 1 березня поточного року є щонайменше два роки додаткового страхового стажу після виходу на пенсію. Також зміни торкнуться тих, хто має менше двох років стажу, але з моменту призначення пенсії або попереднього перегляду минуло понад два роки.

Під час нового перерахунку враховуватимуть або заробіток, використаний під час призначення пенсії, або дохід, отриманий на роботі після призначення пенсії, залежно від доцільності. Згідно з даними уряду, в Україні налічується 2,8 млн працюючих пенсіонерів, середній розмір пенсії яких становить 6,3 тис. грн. Однак квітневий перерахунок торкнеться тільки 629 тис. осіб.

Пенсійний фонд виплатить оновлені суми не з 1 квітня, а значно пізніше. Право на здійснення відповідного перерахунку визначає розмір стажу, набутий станом на 1 березня, зокрема в січні-лютому 2025 року. Тоді як Державний реєстр загальнообов'язкового державного соцстрахування отримає дані про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року у травні, тож насправді пенсіонери, які працюють, матимуть фактично право на перерахунок у травні.

І тільки в червні 2025 року українцям надійдуть нові розміри пенсійних виплат. При цьому суми складатимуться з доплат за попередні два місяці.

Відповідний перерахунок буде здійснено без необхідності додаткового звернення громадян до Пенсійного фонду.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.