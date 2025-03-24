Увеличенные пенсии для тех, кто работает: когда заплатят деньги

При новом перерасчете будут учитывать либо заработок, использованный при назначении пенсии, либо доход, полученный на работе после назначения пенсии.

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С 1 апреля в Украине будет проведен перерасчет пенсий для тех граждан, которые продолжают трудиться после выхода на пенсию. Однако обновленные суммы пенсий будут выплачены значительно позже. Об этом говорится в ст. 42 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно закону, перерасчет пенсии будет проведен только для тех граждан, которые продолжили работать после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Однако это касается не всех. Перерасчет коснется тех, у кого на 1 марта текущего года есть как минимум два года дополнительного страхового стажа после выхода на пенсию. Также изменения затронут тех, кто имеет менее двух лет стажа, но с момента назначения пенсии или предыдущего пересмотра прошло более двух лет.

При новом перерасчете будут учитывать либо заработок, использованный при назначении пенсии, либо доход, полученный на работе после назначения пенсии, в зависимости от целесообразности. Согласно данным правительства, в Украине насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров, средний размер пенсии которых составляет 6,3 тыс. грн. Однако апрельский перерасчет коснется только 629 тыс. человек.

Пенсионный фонд выплатит обновленные суммы не с 1 апреля, а значительно позже. Право на осуществление соответствующего перерасчета определяет размер стажа, приобретенный по состоянию на 1 марта, в частности в январе-феврале 2025 года. Тогда как Государственный реестр общеобязательного государственного соцстрахования получит данные об уплате единого взноса за первый квартал этого года в мае, поэтому на самом деле работающие пенсионеры будут иметь фактически право на перерасчет в мае.

И только в июне 2025 года украинцам поступят новые размеры пенсионных выплат. При этом суммы будут состоять из доплат за предыдущие два месяца.

Соответствующий перерасчет будет осуществлен без необходимости дополнительного обращения граждан в Пенсионный фонд.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.