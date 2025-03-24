Пенсия после 20 и 30 лет стажа: как будет отличаться размер выплат

Рассчитать пенсию можно по формуле, но для этого нужны данные о средней зарплате по Украине за 3 последних года, индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

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Рассчитать будущую пенсию можно самостоятельно, используя специальную формулу. Для этого потребуется информация о среднем размере собственной зарплаты, стаже работы и среднем уровне зарплат по Украине. Согласно формуле, размер пенсионных выплат определяется путем умножения средней зарплаты по Украине за последние три года на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Индивидуальный коэффициент заработной платы определяется как соотношение средней заработной платы человека к средней зарплате по Украине. Коэффициент страхового стажа рассчитывается путем умножения количества лет стажа на 1%. Таким образом, если у человека 30 лет стажа, его средняя зарплата составляла 8 000 гривен, а средняя по стране — 14 000 гривен, итоговый расчет будет следующим:

14 000*0,57 (8 000 гривен / 14 000 гривен)*0,3 (30 лет*1%) = 2 394 гривен.

Если же страховой стаж составляет 20 лет, то расчет будет таким:

14 000*0,57 (8 000 гривен / 14 000 гривен)*0,2 (20 лет*1%) = 1 596 гривен.

Зато если же средняя зарплата лица составляет не 8 000 гривен, а 14 000 гривен, а стаж 30 лет, то пенсия в расчете будет еще больше:

14 000*1 (14 000 гривен/ 14 000 гривен)*0,3 (30 лет*1%) = 4 200 гривен.

Более точные расчеты следует делать непосредственно в отделении Пенсионного фонда, чтобы рассчитать правильно коэффициент зарплаты.

Пенсия у граждан Украины не может быть меньше минимальной, которая была установлена постановлением Кабмина N185 и в соответствии с данными ПФУ:

2 725 гривен – для неработающих пенсионеров, независимо от стажа;

3 370 гривен – для пенсионеров 65 – 70 лет с полным стажем, которые не работают;

2 980 гривен – для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы с полным стажем;

3 240 гривен – для пенсионеров 70 – 80 лет с полным стажем (в возрасте 75 – 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3 240 гривен);

3 370 гривен – для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Итак, основную сумму после расчетов подтягивают к минимальным показателям, которые установлены законом.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.