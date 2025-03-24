Пенсія після 20 і 30 років стажу: як відрізнятиметься розмір виплат

Розрахувати пенсію можна за формулою, але для цього потрібні дані про середню зарплату по Україні за 3 останні роки, індивідуальний коефіцієнт зарплати і коефіцієнт страхового стажу.

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Розрахувати майбутню пенсію можна самостійно, використовуючи спеціальну формулу. Для цього знадобиться інформація про середній розмір власної зарплати, стаж роботи та середній рівень зарплат по Україні. Згідно з формулою, розмір пенсійних виплат визначається шляхом множення середньої зарплати по Україні за останні три роки на індивідуальний коефіцієнт зарплати і коефіцієнт страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати визначається як співвідношення середньої заробітної плати людини до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт страхового стажу розраховується шляхом множення кількості років стажу на 1%. Таким чином, якщо у людини 30 років стажу, її середня зарплата становила 8 000 гривень, а середня по країні — 14 000 гривень, підсумковий розрахунок буде таким:

14 000*0,57 (8 000 гривень / 14 000 гривень)*0,3 (30 років*1%) = 2 394 гривень.

Якщо ж страховий стаж становить 20 років, то розрахунок буде таким:

14 000*0,57 (8 000 гривень / 14 000 гривень)*0,2 (20 років*1%) = 1 596 гривень.

Натомість якщо ж середня зарплата особи становить не 8 000 гривень, а 14 000 гривень, а стаж 30 років, то пенсія в розрахунку буде ще більшою:

14 000*1 (14 000 гривень/ 14 000 гривень)*0,3 (30 років*1%) = 4 200 гривень.

Точніші розрахунки слід робити безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду, щоб розрахувати правильно коефіцієнт зарплати.

Пенсія у громадян України не може бути меншою за мінімальну, яка була встановлена постановою Кабміну N185 і відповідно до даних ПФУ:

2 725 гривень — для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу;

3 370 гривень — для пенсіонерів 65 — 70 років з повним стажем, які не працюють;

2 980 гривень — для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю I групи з повним стажем;

3 240 гривень — для пенсіонерів 70 — 80 років з повним стажем (у віці 75 — 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3 240 гривень);

3 370 гривень — для пенсіонерів від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Отже, основну суму після розрахунків підтягують до мінімальних показників, які встановлені законом.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.