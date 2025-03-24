Деяким українцям можуть скасувати пенсію у квітні: про що важливо пам'ятати
У разі скасування пенсії її можна відновити, звернувшись до Пенсійного фонду.
Деякі українці можуть позбутися пенсії — Пенсійний фонд визначив причини для припинення виплат. Однією з підстав є офіційне визнання пенсіонера померлим. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".
Також пенсію може бути скасовано в таких випадках:
- призначення пенсії на основі даних, що не відповідають дійсності;
- виїзд пенсіонерів на ПМП за кордон (за умови, що країна, куди переїхала особа, не має з Україною договору про пенсійне забезпечення);
- протягом 6 місяців на рахунку, куди пенсіонеру надходить пенсія, не було руху.
Відновити виплату пенсії можливо. Для цього необхідно звернутися до ПФУ — особисто або надіславши відповідну заяву поштою. Якщо пенсіонер втратив право на отримання пенсії за кордоном, йому потрібно надати такі документи:
- копію українського паспорта;
- оригінал документа, який підтверджує, що пенсіонер живий (він видається через дипломатичну установу України);
- копію документа, що засвідчує отримання тимчасового захисту або статусу біженця;
- копію документа, що підтверджує реєстрацію на місці тимчасового проживання за кордоном.
Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.
Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.