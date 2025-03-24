Некоторым украинцам могут отменить пенсию в апреле: о чем важно помнить

В случае отмены пенсии ее можно восстановить, обратившись в Пенсионный фонд.

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Некоторые украинцы могут лишиться пенсии – Пенсионный фонд определил причины для прекращения выплат. Одним из оснований является официальное признание пенсионера умершим. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Также пенсия может быть отменена в следующих случаях:

назначение пенсии на основе данных, не соответствующих действительности;

выезд пенсионеров на ПМЖ за границу (при условии, что страна, куда переехало лицо, не имеет с Украиной договора о пенсионном обеспечении);

в течение 6 месяцев на счету, куда пенсионеру поступает пенсия, не было движения.

Возобновить выплату пенсии возможно. Для этого необходимо обратиться в ПФУ – лично или направив соответствующее заявление по почте. Если пенсионер утратил право на получение пенсии за границей, ему потребуется предоставить следующие документы:

копию украинского паспорта;

оригинал документа, который подтверждает, что пенсионер жив (он выдается через дипломатическое учреждение Украины);

копию документа, удостоверяющего получение временной защиты или статуса беженца;

копию документа, подтверждающего регистрацию на месте временного проживания за границей.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.