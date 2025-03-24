Пенсия в Украине: кто из мужчин может выйти на отдых уже в 60 лет

В 2025 году в Украине право на пенсию в 60 лет будут иметь только те, кто накопил не менее 32 лет страхового стажа.

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Мужчины в Украине могут выйти на пенсию с 60 лет, однако требования к страховому стажу с годами возрастают. Например, в 2011 году для назначения пенсии в 60 лет требовалось не менее 15 лет стажа. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

В 2017 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет был установлен на уровне 25 лет. С тех пор требования к стажу начали увеличиваться ежегодно на один год. На данный момент это выглядит так:

2018 – 25 лет;

2019 – 26 лет;

2020 – 27 лет;

2021 – 28 лет;

2022 – 29 лет;

2023 – 30 лет;

2024 – 31 год;

2025 – 32 года.

Таким образом, в 2025 году в Украине право на пенсию в 60 лет будут иметь только те, кто накопил не менее 32 лет страхового стажа. В то время как в 63 года на пенсию смогут выйти граждане, имеющие стаж от 22 до 32 лет. На пенсию в 65 лет смогут рассчитывать те, чей страховой стаж составляет от 15 до 22 лет.

Еще в течение трех лет показатель необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет расти:

2026 – 33 года; 2027 – 34 года; 2028 – 35 лет.

За последние 15 лет требование к минимальному страховому стажу у мужчин для их выхода на пенсию в 60 лет выросло с 15 до 32 лет, то есть почти в два раза.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.