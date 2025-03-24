Пенсия в Украине: кто из мужчин может выйти на отдых уже в 60 лет
В 2025 году в Украине право на пенсию в 60 лет будут иметь только те, кто накопил не менее 32 лет страхового стажа.
Мужчины в Украине могут выйти на пенсию с 60 лет, однако требования к страховому стажу с годами возрастают. Например, в 2011 году для назначения пенсии в 60 лет требовалось не менее 15 лет стажа. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
В 2017 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет был установлен на уровне 25 лет. С тех пор требования к стажу начали увеличиваться ежегодно на один год. На данный момент это выглядит так:
- 2018 – 25 лет;
- 2019 – 26 лет;
- 2020 – 27 лет;
- 2021 – 28 лет;
- 2022 – 29 лет;
- 2023 – 30 лет;
- 2024 – 31 год;
- 2025 – 32 года.
Таким образом, в 2025 году в Украине право на пенсию в 60 лет будут иметь только те, кто накопил не менее 32 лет страхового стажа. В то время как в 63 года на пенсию смогут выйти граждане, имеющие стаж от 22 до 32 лет. На пенсию в 65 лет смогут рассчитывать те, чей страховой стаж составляет от 15 до 22 лет.
Еще в течение трех лет показатель необходимого стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет расти:
- 2026 – 33 года;
- 2027 – 34 года;
- 2028 – 35 лет.
За последние 15 лет требование к минимальному страховому стажу у мужчин для их выхода на пенсию в 60 лет выросло с 15 до 32 лет, то есть почти в два раза.
Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.
Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.