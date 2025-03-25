В Україні підвищили заробітну плату, яка враховується під час розрахунку пенсії: деталі

У лютому Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який було використано для розрахунку індексації пенсій, проведеної з 1 березня.

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Пенсійний фонд затвердив середній розмір заробітної плати за лютий 2025 року, який використовується для розрахунку пенсії. Порівняно з минулим роком цей показник збільшився на 21,8%. Про це повідомляє ПФУ.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, середня офіційна зарплата в лютому становила 18 589,38 гривень, що на 3 321,78 гривні більше, ніж у лютому минулого року (тоді вона становила 15 267,60 гривень). У січні 2025 року показник, який використовується для розрахунку пенсій, збільшився на 24,6%, досягнувши 18 660,32 гривні.

Раніше цей показник публікувався раз на квартал, проте з минулого року дані про середній дохід почали надавати щомісяця у зв'язку з бронюванням від мобілізації. У лютому Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який було використано для розрахунку індексації пенсій, проведеної з 1 березня. За інформацією ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:

січень — 14 974,56 гривні;

лютий — 15 267,60 гривень;

березень — 15 433,98 гривні;

квітень — 16 847,98 гривні;

травень — 17 178,87 гривні;

червень — 18 806,63 гривні;

липень — 17 346,90 гривень;

серпень — 17 001,36 гривні;

вересень — 18 020,86 гривні;

жовтень — 18 704,98 гривні;

листопад — 18 823,31 гривні;

грудень — 21 698,99 гривні;

середня за рік — 17 486,60 гривень.

За рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривні).

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.