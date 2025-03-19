Зарплаты вырастут: кто из украинцев будет получать 30 тыс. грн

На повышение выплат могут рассчитывать лишь некоторые категории украинцев.

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С 1 апреля 2025 года в Украине повысятся зарплаты сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это увеличение окладов произойдет в соответствии с Законом Украины "О государственной службе", который предусматривает единые принципы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации.

Должностной оклад руководителя бухгалтерии в апелляционном или местном специализированном суде увеличится на 72%. Таким образом, сотрудники на этой должности будут получать:

до 1 апреля 2025 года — 13 633 грн;

с 1 апреля — 23 464 грн.

Наибольший рост размера должностного оклада будет:

у начальников "отдела внутреннего аудита";

у специалистов с "информационной безопасности";

у представителей в "организационном обеспечении выполнения функций суда".

Выплаты для этих категорий работников увеличатся с 15 678 грн до 29 330 грн. Главные специалисты апелляционных и местных специализированных судов с 1 апреля будут получать более 23 тыс. грн вместо 13 633 грн.

В местных общих судах оклады также вырастут, но останутся ниже, чем у сотрудников апелляционных судов. Например:

размер должностного оклада секретаря судебного заседания увеличится почти на 3 тыс. грн — с 11 362 грн до 13 633 грн.

По словам исполняющего обязанности председателя Государственной судебной администрации Украины Максима Пампуры, размер должностных окладов работников аппаратов местных общих судов вырастет на 20%. Зато в апелляционных судах и в местных специализированных судах размер выплат увеличится от 46% до 87%. Окончательная сумма зависит от должности.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.