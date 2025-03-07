В Украине появились новые надбавки к зарплатам: кому начислят

Чтобы получать надбавку к зарплате, нужно подтвердить знание английского языка сертификатом.

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В Украине вводится доплата к зарплате для сотрудников, владеющих английским языком. Однако не все украинцы смогут получить доплату в размере 10% от должностного оклада. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это нововведение затронет государственных служащих, которые владеют английским языком на уровне B2 согласно шкале CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию). Доплату смогут получать:

главы (и заместители) местных государственных администраций;

военнослужащие, которые служат в армии по контракту;

полицейские;

руководители государственных научных учреждений;

руководители высших учебных заведений;

работники сферы образования и науки.

начальствующий состав из других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;

прокуроры;

руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству;

руководители государственных научных учреждений.

Мельничук отметил, что решение правительства станет актуальным одновременно со вступлением в силу части 6 статьи 4 Закона Украины "О применении английского языка в Украине" и будет действовать в течение четырех лет.

Напомним, что 5 марта сообщалось, что руководители ВА в Донецкой области получают миллионные зарплаты. В прошлом году самые большие зарплаты среди начальников военных администраций Донецкой области получили руководители Кураховской, Константиновской и Покровской ВА