В Украине появились новые надбавки к зарплатам: кому начислят
Чтобы получать надбавку к зарплате, нужно подтвердить знание английского языка сертификатом.
В Украине вводится доплата к зарплате для сотрудников, владеющих английским языком. Однако не все украинцы смогут получить доплату в размере 10% от должностного оклада. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Это нововведение затронет государственных служащих, которые владеют английским языком на уровне B2 согласно шкале CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию). Доплату смогут получать:
- главы (и заместители) местных государственных администраций;
- военнослужащие, которые служат в армии по контракту;
- полицейские;
- руководители государственных научных учреждений;
- руководители высших учебных заведений;
- работники сферы образования и науки.
- начальствующий состав из других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;
- прокуроры;
- руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству;
- руководители государственных научных учреждений.
Мельничук отметил, что решение правительства станет актуальным одновременно со вступлением в силу части 6 статьи 4 Закона Украины "О применении английского языка в Украине" и будет действовать в течение четырех лет.
Напомним, что 5 марта сообщалось, что руководители ВА в Донецкой области получают миллионные зарплаты. В прошлом году самые большие зарплаты среди начальников военных администраций Донецкой области получили руководители Кураховской, Константиновской и Покровской ВА