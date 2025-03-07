В Україні з'явилися нові надбавки до зарплат: кому нарахують

Щоб отримувати надбавку до зарплати, потрібно підтвердити знання англійської мови сертифікатом.

Related video

В Україні вводять доплату до зарплати для співробітників, які володіють англійською мовою. Однак не всі українці зможуть отримати доплату в розмірі 10% від посадового окладу. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це нововведення торкнеться державних службовців, які володіють англійською мовою на рівні B2 згідно зі шкалою CEFR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти). Доплату зможуть отримувати:

голови (і заступники) місцевих державних адміністрацій;

військовослужбовці, які служать в армії за контрактом;

поліцейські;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти і науки.

начальницький склад з інших правоохоронних органів і служб цивільного захисту;

прокурори;

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% належить державі;

керівники державних наукових установ.

Мельничук зазначив, що рішення уряду стане актуальним одночасно з набранням чинності частини 6 статті 4 Закону України "Про застосування англійської мови в Україні" і діятиме протягом чотирьох років.

Нагадаємо, що 5 березня повідомлялося, що керівники ВА на Донеччині отримують мільйонні зарплати. Минулого року найбільші зарплати серед начальників військових адміністрацій Донецької області отримали керівники Курахівської, Костянтинівської та Покровської ВА.