Підвищення середньої зарплати: в Раді розповіли, чому його не буде (відео)

Розмір мінімальної зарплати в Україні зафіксований в Меморандумі, підписаному з МВФ. Через це її не так легко збільшити, говорить депутат Богдан Кицак.

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В Україні за останній рік не зростала середня мінімальна зарплата і не зростатиме. Таку умову поставив Міжнародний валютний фонд. Про це в коментарі "Новини Live" розповів народний депутат України Богдан Кицак.

Так, середня зарплата в Україні за попередній рік зросла на 23% і складає 21 тисячу 472 грн. "Мінімалка" лишається на тому ж рівні — 8 тисяч гривень, а по факту люди отримують 6 з усіма відрахуваннями. Її зростання не відбудеться цього року.

"Формально в нас ця цифра є зафіксованою. Тому що в Меморандумі з МВФ і Світовим банком у нас зазначено, що ми не будемо робити жодних кроків до підвищення заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету. Бо ми розуміємо, якщо ми зараз піднімаємо мінімальну заробітну плату, це призведе до підняття витрат державного бюджету. Фактично в нас в документі зафіксована цифра", — пояснив депутат.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні складає 8 тисяч гривень. Минулого року вона теж була аналогічною. У 2023 році вона становила 6700 гривень.

Нагадаємо, що 5 березня повідомлялося, що очільники ВА на Донеччині отримують мільйонні зарплати. Минулого року найбільші зарплати серед начальників військових адміністрацій Донеччини отримали очільники Курахівської, Костянтинівської та Покровської ВА