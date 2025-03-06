Повышение средней зарплаты: в Раде рассказали, почему его не будет (видео)

Размер минимальной зарплаты в Украине зафиксирован в Меморандуме, подписанном с МВФ. Из-за этого ее не так легко увеличить, говорит депутат Богдан Кицак.

Related video

В Украине за последний год не росла средняя минимальная зарплата и не будет расти. Такое условие поставил Международный валютный фонд. Об этом в комментарии "Новости Live" рассказал народный депутат Украины Богдан Кицак.

Так, средняя зарплата в Украине за предыдущий год выросла на 23% и составляет 21 тысячу 472 грн. "Минималка" остается на том же уровне — 8 тысяч гривен, а по факту люди получают 6 со всеми отчислениями. Ее рост не произойдет в этом году.

"Формально у нас эта цифра является зафиксированной. Потому что в Меморандуме с МВФ и Всемирным банком у нас указано, что мы не будем делать никаких шагов к повышению заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели по доходности бюджета. Потому что мы понимаем, если мы сейчас поднимаем минимальную заработную плату, это приведет к поднятию расходов государственного бюджета. Фактически у нас в документе зафиксирована цифра", — пояснил депутат.

На сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. В прошлом году она тоже была аналогичной. В 2023 году она составляла 6700 гривен.

Напомним, что 5 марта сообщалось, что руководители ВА в Донецкой области получают миллионные зарплаты. В прошлом году самые большие зарплаты среди начальников военных администраций Донецкой области получили руководители Кураховской, Константиновской и Покровской ВА