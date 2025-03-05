В среднем более 100 тысяч в месяц: начальники ВА в Донецкой области получают миллионные зарплаты

Журналисты выяснили, что в 2024 году больше всего среди тех руководителей ВА, которые дали данные о своих зарплатах, больше всего заработали начальник Кураховской ВА Роман Падун, Константиновской ВА Сергей Горбунов и Покровской ВА Сергей Добряк.

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В прошлом году самые большие зарплаты среди начальников военных администраций Донетчины получили руководители Кураховской, Константиновской и Покровской ВА. Их годовые доходы превысили 1,6 млн грн. Об этом сообщает "Свободное радио" со ссылкой на данные в ответах на запросы.

Журналисты выяснили, что в 2024 году больше всего среди тех руководителей ВА, которые дали данные о своих зарплатах, больше всего заработали начальник Кураховской ВА Роман Падун, Константиновской ВА Сергей Горбунов и Покровской ВА Сергей Добряк.

Так, Роману Падуну в 2024 году начислили 1 734 488 грн (в среднем 116 тыс. грн в месяц, впрочем, в общую сумму вошли 130,5 тыс. грн премии к юбилею, которую Роману Падуну выплатили в январе).

Начальник Константиновской ВА Сергей Горбунов в 2024 году заработал 1 704 491 грн. Среди прочего, в зарплату чиновника вошли около 237 тыс. грн — "увеличение оклада согласно постановлению Кабмина №391".

Зарплата главы Покровской ВА Сергея Добряка составила в 2024 году 1 615 829 грн.

Миллионеры-начальники ВА Донетчины

В течение 2024 года большинство руководителей громад Донетчины зарабатывали примерно одинаково. Суммарно за год более миллиона гривен начислили начальникам таких военных администраций:

экс-начальник Дружковской ВА Сергей Боевский — 1 545 807 грн (в среднем 129 тыс. грн в месяц);

начальник Северской ВА Алексей Воробьев — 1 497 722 грн (в среднем 124 тыс. грн в месяц);

начальник Часовоярской ВА Сергей Чаус — 1 465 520 грн (в среднем по 122 тыс. грн в месяц);

начальник Бахмутской ВА Алексей Рева — 1 454 615 грн (в среднем 121 тыс. грн в месяц);

начальник Шаховской ВА Сергей Сажко — 1 323 438 грн (в среднем 110 тыс. грн в месяц);

начальник Краматорской ВА Александр Гончаренко — 1 313 942 грн (в среднем 109 тыс. грн в месяц);

начальник Святогорской ВА Владимир Рыбалкин — 1 259 387 грн (в среднем 105 тыс. грн в месяц);

начальник Очеретинской ВА Николай Коваленко — 1 217 764 грн (в среднем 101 тыс. грн в месяц);

начальник Лиманской ВА Александр Журавлев — 1 206 316 грн (в среднем 109 тыс. грн в месяц. Однако, как говорится в ответе ВА, в январе Александр Журавлев оплату не получал);

начальница Александровской ВА Людмила Борисевич — 1 199 442 грн (в среднем 100 тыс. грн в месяц);

начальник Марьинской ВА Юрий Григулец — 1 191 301 грн (в среднем 99 тыс. грн в месяц). Из них 38 тыс. грн чиновнику начислили как премию военнослужащим (СБУ);

начальник Звановской ВА Александр Белицкий — 1 118 957 грн (в среднем 93 тыс. грн в месяц).

Некоторые руководители общин, где сейчас проживает небольшое количество населения, получили меньшие суммы за прошлый год, чем их коллеги.

Так, по данным сайта "Децентрализация", население Александровской ВА — 12 тысяч человек, Звановской — 2,5 тысячи. Зарплаты руководителей этих громад за 2024 год превышают миллион грн. В то же время руководители Мирноградской ВА (с населением 48 тысяч человек) и Добропольской ВА (с населением 43 тысячи человек) получили меньше:

начальник Белозерской ВА Сергей Макеев — 975 555 грн (в среднем 81 тыс. грн в месяц);

начальник Сартанской ВА Александр Куркчи — 964 004 грн (в среднем 80 тыс. грн в месяц);

начальник Мирноградской ВА Юрий Третьяк — 944 068 грн (в среднем это 78, 6 тыс. грн в месяц);

начальник Добропольской ВА Андрей Бондаренко — 806 817 грн (в среднем 67 тыс. грн в месяц).

Начальник Великоновоселковской ВА Сергей Кравченко возглавляет громаду с 29 ноября 2024 года. До этого с июля он работал заместителем начальника, а с октября — первым заместителем. За полгода на этих должностях Кравченко заработал 682 450 грн (в среднем 113 тыс. грн в месяц).

Самая маленькая зарплата по области: Мариуполь, Славянск, Угледар

Согласно предоставленным Свободному радио данным, в Донецкой области есть руководители городов и громад, которые в 2024 году заработали вдвое и втрое меньше коллег. Наименьшие зарплаты получили:

мэр Мариуполя Вадим Бойченко — 496 203 грн (в среднем 41,3 тыс. грн в месяц). Бойченко занимает должность городского головы Мариуполя, ведь в городе до сих пор не создана военная администрация.

начальник Соледарской ВА Сергей Гошко — 372 116 грн (в среднем 31 тыс. грн в месяц). В эту сумму в частности, вошел и оклад по воинскому званию — 12,8 тыс. грн.

начальник Угледарской ВА Сергей Новиков — 349 672 грн (в среднем 29 тыс. грн в месяц).

В Авдеевской военной администрации журналистам не указали размер зарплаты главы ВА Сергея Барабаша, зато прислали письмо с тем, по какому принципу ему начисляют заработную плату. По предоставленным расчетам, зарплата чиновника составляет 22 188 грн в месяц. Дополнительно, согласно закону, выплачиваются отпускные, выплаты на оздоровление и помощь на решение социально-бытовых вопросов.

В 2023 году в Авдеевской ВА журналистам сообщали, что с января по июль Барабаш получал в среднем почти 99 тысяч гривен ежемесячно.

В Торецкой громаде и в Волновахской А отказались предоставлять данные о зарплатах руководителей.

Напомним, что ранее сообщалось, кто из украинских пенсионеров получает самую большую пенсию. Ее назначили экс-нардепу-"регионалу" Сергею Кивалову. Ежемесячно он получает около 246 тыс. грн.

Также в Госслужбе занятости назвали самые оплачиваемые профессии. Больше всего получают инженерные специальности — около 100 тысяч гривен.