В середньому понад 100 тисяч на місяць: начальники ВА на Донеччині отримують мільйонні зарплати

Журналісти з'ясували, що у 2024 році найбільше серед тих очільників ВА, які дали дані про свої зарплати, найбільше заробили начальник Курахівської ВА Роман Падун, Костянтинівської ВА Сергій Горбунов та Покровської ВА Сергій Добряк.

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Минулого року найбільші зарплати серед начальників військових адміністрацій Донеччини отримали очільники Курахівської, Костянтинівської та Покровської ВА. Їхні річні доходи перевищили 1,6 млн грн. Про це повідомляє "Вільне радіо" з посиланням на дані у відповідях на запити.

Журналісти з'ясували, що у 2024 році найбільше серед тих очільників ВА, які дали дані про свої зарплати, найбільше заробили начальник Курахівської ВА Роман Падун, Костянтинівської ВА Сергій Горбунов та Покровської ВА Сергій Добряк.

Так, Роману Падуну у 2024 році нарахували 1 734 488 грн (у середньому 116 тис. грн на місяць, втім, у загальну суму увійшли 130,5 тис. грн премії до ювілею, яку Роману Падуну виплатили у січні).

Начальник Костянтинівської ВА Сергій Горбунов у 2024 році заробив 1 704 491 грн. Серед іншого, в зарплату посадовця увійшли близько 237 тис. грн — "збільшення окладу згідно з постановою Кабміну №391".

Зарплата очільника Покровської ВА Сергія Добряка склала у 2024 році 1 615 829 грн.

Мільйонери-начальники ВА Донеччини

Протягом 2024 року більшість очільників громад Донеччини заробляли приблизно однаково. Сумарно за рік понад мільйон гривень нарахували начальникам таких військових адміністрацій:

ексначальник Дружківської ВА Сергій Боєвський — 1 545 807 грн (у середньому 129 тис. грн на місяць);

начальник Сіверської ВА Олексій Воробйов — 1 497 722 грн (у середньому 124 тис. грн на місяць);

начальник Часовоярської ВА Сергій Чаус — 1 465 520 грн (у середньому по 122 тис. грн на місяць);

начальник Бахмутської ВА Олексій Рева — 1 454 615 грн (у середньому 121 тис. грн на місяць);

начальник Шахівської ВА Сергій Сажко — 1 323 438 грн (у середньому 110 тис. грн на місяць);

начальник Краматорської ВА Олександр Гончаренко — 1 313 942 грн (у середньому 109 тис. грн на місяць);

начальник Святогірської ВА Володимир Рибалкін — 1 259 387 грн (у середньому 105 тис. грн на місяць);

начальник Очеретинської ВА Микола Коваленко — 1 217 764 грн (у середньому 101 тис. грн на місяць);

начальник Лиманської ВА Олександр Журавльов — 1 206 316 грн (у середньому 109 тис. грн на місяць. Однак, як ідеться у відповіді ВА, у січні Олександр Журавльов оплату не отримував);

начальниця Олександрівської ВА Людмила Борисевич — 1 199 442 грн (у середньому 100 тис. грн на місяць);

начальник Мар’їнської ВА Юрій Григулець — 1 191 301 грн (у середньому 99 тис. грн на місяць). З них 38 тис. грн посадовцю нарахували як премію військовослужбовцям (СБУ);

начальник Званівської ВА Олександр Білицький — 1 118 957 грн (у середньому 93 тис. грн на місяць).

Деякі очільники громад, де зараз мешкає невелика кількість населення, отримали менші суми за минулий рік, ніж їхні колеги.

Так, за даними сайту "Децентралізація", населення Олександрівської ВА — 12 тисяч людей, Званівської — 2,5 тисячі. Зарплати очільників цих громад за 2024 рік перевищують мільйон грн. Водночас керівники Мирноградської ВА (з населенням 48 тисяч людей) та Добропільської ВА (з населенням 43 тисячі людей) отримали менше:

начальник Білозерської ВА Сергій Макєєв — 975 555 грн (у середньому 81 тис. грн на місяць);

начальник Сартанської ВА Олександр Куркчи — 964 004 грн (у середньому 80 тис. грн на місяць);

начальник Мирноградської ВА Юрій Третяк — 944 068 грн (у середньому це 78, 6 тис. грн на місяць);

начальник Добропільської ВА Андрій Бондаренко — 806 817 грн (у середньому 67 тис. грн на місяць).

Начальник Великоновосілківської ВА Сергій Кравченко очолює громаду з 29 листопада 2024 року. До того з липня він працював заступником начальника, а з жовтня — першим заступником. За пів року на цих посадах Кравченко заробив 682 450 грн (у середньому 113 тис. грн на місяць).

Найменша зарплата по області: Маріуполь, Слов’янськ, Вугледар

Згідно з наданими Вільному радіо даними, на Донеччині є очільники міст і громад, які у 2024 році заробили вдвічі та втричі менше за колег. Найменші зарплати отримали:

мер Маріуполя Вадим Бойченко — 496 203 грн (у середньому 41,3 тис. грн на місяць). Бойченко обіймає посаду міського голови Маріуполя, адже у місті досі не створено військову адміністрацію.

начальник Соледарської ВА Сергій Гошко — 372 116 грн (у середньому 31 тис. грн на місяць). В цю суму зокрема, увійшов і оклад за військовим званням — 12,8 тис. грн.

начальник Вугледарської ВА Сергій Новіков — 349 672 грн (у середньому 29 тис. грн на місяць).

В Авдіївській військовій адміністрації журналістам не вказали розмір зарплати очільника ВА Сергія Барабаша, натомість надіслали лист з тим, за яким принципом йому нараховують заробітну плату. За наданими розрахунками, зарплата посадовця становить 22 188 грн на місяць. Додатково, відповідно до закону, виплачуються відпускні, виплати на оздоровлення та допомога на розв’язання соціально-побутових питань.

У 2023 році в Авдіївській ВА журналістам повідомляли, що з січня по липень Барабаш отримував у середньому майже 99 тисяч гривень щомісяця.

У Торецькій громаді та у Волноваській А відмовилися надавати дані про зарплати керівників.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, хто з українських пенсіонерів отримує найбільшу пенсію. Її призначили екснардепу-"регіоналу" Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує близько 246 тис. грн.

Також в Держслужбі зайнятості назвали найбільш оплачувані професії. Найбільше отримують інженерні спеціальності — близько 100 тисяч гривень.