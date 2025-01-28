Готові платити 100 тисяч гривень — в Держслужбі зайнятості назвали найбільш оплачувані професії

Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції, а в перспективі мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури, кажуть у службі зайнятості.

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Останнім часом в Україні спостерігається тенденція зменшення кількості спеціалістів на ринку праці, через що роботодавці змушені підвищувати зарплати. Найбільше отримують інженерні спеціальності — близько 100 тисяч гривень. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

За її словами, ринок праці під час війни яскраво продемонстрував структурні диспропорції вітчизняної економіки. Так, з одного боку, Україна отримала виклики воєнного часу, а з іншого — в суспільстві і державі усвідомили необхідність кардинальних змін на ринку праці, без яких українська економіка приречена пасти задніх.

За словами Юлії Жовтяк, зараз люди потребують більшої зарплати, а найбільше зараз заробляють військові.

"І це правильно і виправдано. Серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT. Крім цього – у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR. Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 – 100 тисяч гривень. Інженерні професії – це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати – в аграрному секторі", — розповіла директорка Держслужби зайнятості.

Вона додала, що зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції, а в перспективі мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть.

Нагадаємо, що раніше Національне агентство кваліфікацій зареєструвало професійний стандарт "інспектор з військового обліку". Цим документом керуватимуться усі підприємства України.