Зарплати зростуть: хто з українців отримуватиме 30 тис. грн

На підвищення виплат можуть розраховувати лише деякі категорії українців.

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З 1 квітня 2025 року в Україні підвищаться зарплати співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це збільшення окладів відбудеться відповідно до Закону України "Про державну службу", який передбачає єдині принципи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Про це повідомили в Державній судовій адміністрації.

Посадовий оклад керівника бухгалтерії в апеляційному або місцевому спеціалізованому суді збільшиться на 72%. Отже, співробітники на цій посаді отримуватимуть:

до 1 квітня 2025 року — 13 633 грн;

з 1 квітня — 23 464 грн.

Найбільше зростання розміру посадового окладу буде:

у начальників "відділу внутрішнього аудиту";

у фахівців з "інформаційної безпеки";

у представників в "організаційному забезпеченні виконання функцій суду".

Виплати для цих категорій працівників збільшаться з 15 678 грн до 29 330 грн. Головні спеціалісти апеляційних та місцевих спеціалізованих судів з 1 квітня отримуватимуть понад 23 тис. грн замість 13 633 грн.

У місцевих загальних судах оклади також зростуть, але залишаться нижчими, ніж у співробітників апеляційних судів. Наприклад:

розмір посадового окладу секретаря судового засідання збільшиться майже на 3 тис. грн — з 11 362 грн до 13 633 грн.

За словами виконувача обов'язків голови Державної судової адміністрації України Максима Пампури, розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів зросте на 20%. Натомість в апеляційних судах та в місцевих спеціалізованих судах розмір виплат збільшиться від 46% до 87%. Остаточна сума залежить від посади.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.