Марк Цукерберг временно променял офис на шикарную яхту, — СМИ (фото)

Яхта миллиардера покинула гавань Сан-Диего в Калифорнии. Судно "Launchpad" с бассейном и вертолетной площадкой обошлось Марку Цукербергу в 300 миллионов долларов.

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40-летний американский миллиардер и программист Марк Цукерберг на некоторое время поменял офис в Кремниевой долине на свою шикарную 118-метровую яхту, которая покинула гавань и отправилась в открытый океан, сообщает TMZ.

По информации журналистов, мегаяхта технологического магната покинула гавань Сан-Диего в Калифорнии еще в воскресенье, 27 октября, днем, направившись к устью залива. В опубликованном в сети видео, можно заметить, что корабль движется довольно быстро, его громадный корпус осторожно маневрирует мимо гораздо меньших судов. В конце концов он выходит в океан.

Стоит отметить, что на самом деле в кадрах не видно Цукерберга, что неясно, находитлся ли он на борту в тот момент. Яхта с бассейном и вертолетной площадкой, получившая название "Launchpad", спроектированная Эспеном Ойно Интернэшнл, представляет собой шедевр роскоши. Известно, что миллиардер заплатил около 300 миллионов долларов за шикарное судно, который может развивать скорость до 45 километров в час.

Яхта также имеет судно поддержки "Wingman" — 60-метровое судно, оснащенное всем необходимым для сопровождения корабля в его путешествии.

Кстати, недавно у соучредителя компании Meta возникли проблемы с безопасностью на яхте — на прошлой неделе на ее борт пробрался неизвестный мужчина и начал выбрасывать с нее всякие вещи в воду. Полиции пришлось усмирять его под дулом пистолета. 36-летний хулиган был сильно пьян и не смог объяснить, зачем все это сделал. Напомним, Марк Цукерберг готовит бункер на случай мирового апокалипсиса.

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