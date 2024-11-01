Марк Цукерберг тимчасово проміняв офіс на шикарну яхту, — ЗМІ (фото)

Яхта мільярдера покинула гавань Сан-Дієго в Каліфорнії. Судно "Launchpad" з басейном і вертолітним майданчиком обійшлося Марку Цукербергу в 300 мільйонів доларів.

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40-річний американський мільярдер і програміст Марк Цукерберг на деякий час поміняв офіс у Кремнієвій долині на свою шикарну 118-метрову яхту, яка покинула гавань і вирушила у відкритий океан, повідомляє TMZ.

За інформацією журналістів, мегаяхта технологічного магната покинула гавань Сан-Дієго в Каліфорнії ще в неділю, 27 жовтня, вдень, попрямувавши до гирла затоки. В опублікованому в мережі відео можна помітити, що корабель рухається доволі швидко, його величезний корпус обережно маневрує повз набагато менші судна. Зрештою він виходить в океан.

Варто зазначити, що насправді в кадрах не видно Цукерберга, тому незрозуміло, чи перебував він на борту в той момент. Яхта з басейном і вертолітним майданчиком, що отримала назву "Launchpad", спроектована Еспеном Ойно Інтернешнл, являє собою шедевр розкоші. Відомо, що мільярдер заплатив близько 300 мільйонів доларів за шикарне судно, яке може розвивати швидкість до 45 кілометрів на годину.

Яхта також має судно підтримки "Wingman" — 60-метрове судно, оснащене всім необхідним для супроводу корабля в його подорожі.

До речі, нещодавно у співзасновника компанії Meta виникли проблеми з безпекою на яхті — минулого тижня на її борт пробрався невідомий чоловік і почав викидати з неї всякі речі у воду. Поліції довелося втихомирювати його під дулом пістолета. 36-річний хуліган був сильно п'яний і не зміг пояснити, навіщо все це зробив. Нагадаємо, Марк Цукерберг готує бункер на випадок світового апокаліпсису.

Раніше Фокус писав про народження третьої дитини Марка Цукерберга і Прісцилли Чан.