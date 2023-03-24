"Ласкаво просимо, Аврелія": Цукерберг втретє став батьком (фото)

Про те, що його дружина Прісцила Чан очікує на народження дитини, засновник Meta Platforms повідомив восени 2022 року. Тоді сім'я вже виховувала двох доньок.

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У бізнесмена та засновника Meta Platforms Марка Цукерберга народилася донька. Про це повідомив Цукерберг на своїй сторінці в інстаграмі.

Новонароджену дочку Марка та його дружини Прісцили назвали Аврелія. Дівчинка народилася у п'ятницю, 24 березня, і стала третьою дитиною у сім'ї подружжя.

"Ласкаво просимо у світ, Аврелія Чан Цукерберг! Ти таке маленьке благословення", — написав бізнесмен.

Він також поділився першими фотографіями маленької Аврелії.

На одному з них Цукерберг усміхається, дивлячись на свою новонароджену дочку, яку сповивали. На другому фото немовля лежить на грудях у матері.

Марк Цукерберг і Прісцила Чан: що відомо про пару

Пара зустрічалася багато років, перш ніж одружитися у 2012 році.

Весілля було скромним і стало сюрпризом для друзів та родичів. Їх запросили в гості, щоб відзначити здобуття Прісцилою докторського ступеня.

Однак, коли всі з'їхалися, їм сказали, що це весілля і влаштували церемонію в задньому дворику будинку Цукерберга в Пало-Альто.

У 2015 році у пари народилася дочка Максима (Макс), а за два роки – дочка Августа.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Марк Цукерберг повідомив про те, що його дружина чекає на дитину. "Стільки кохання, ми щасливі повідомити, що у Макса та Августи буде сестричка вже наступного року", — написав Цукерберг, запостивши фото з дружиною.

Ми також писали про те, що Марк Цукерберг за рік втратив понад $100 млрд через проєкт "Метавсесвіт". Причина в тому, що виторг корпорації Meta впав на 4,5% порівняно з минулим роком.