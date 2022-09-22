Марк Цукерберг повідомив, що в його сім'ї очікується поповнення
Засновник Facebook і його дружина Прісцила Чан чекають на третю дитину.
Марк Цукерберг, засновник компанії Meta (раніше Facebook), мільярдер і філантроп, повідомив, що він і його дружина Прісцила Чан очікують на третю дитину.
"Стільки любові, ми щасливі повідомити, що в Макс і Августи буде сестричка вже наступного року", — написав Цукерберг, запостивши фото з дружиною.
Нагадаємо, пара зустрічалася багато років, перш ніж одружитися 2012 року.
Весілля було скромним і стало сюрпризом для друзів і родичів. Їх запросили в гості, щоб відзначити здобуття Прісцилою докторського ступеня.
Однак коли всі з'їхалися, їм сказали, що це весілля, і влаштували церемонію в задньому дворику будинку Цукерберга в Пало-Альто.
У 2015 році пари народилася дочка Максима (Макс), а за два роки — мала Августа.
Раніше 52-річна соратниця Марка Цукерберга, колишня виконавча директорка Meta Шеріл Сендберг також вийшла заміж.
І її весілля було куди розкішнішим. Обранцем Шеріл став генеральний директор із маркетингу та колишній продюсер NBC News Том Бернтал.