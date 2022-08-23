Ексколега Цукерберга Шеріл Сендберг вийшла заміж

Весілля пройшло на ранчо у стилі Дикого Заходу.

Як з'ясувалося, 53-річна Дженніфер Лопес — не єдина наречена, яка нещодавно сказала заповітне "так" біля вівтаря. 52-річна соратниця Марка Цукерберга, колишня виконавча директорка Meta Шеріл Сендберг теж минулими вихідними вийшла заміж. Її чоловіком став генеральний директор із маркетингу та колишній продюсер NBC News Том Бернтал.

Як пише видання People, церемонія пройшла на ранчо в штаті Вайомінг. Наречена вибрала для весілля ніжну мереживну сукню молочного кольору, тоді як наречений одягнув чорні джинси, вузький смокінг і ковбойські чоботи, так підкресливши їхню спільну любов до стилістики Дикого Заходу та кантрі-музики.

Серед знаменитих гостей були засновник Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцила Чан, брат нареченого, актор Джон Бернтал, а також чемпіонка з тенісу Серена Вільямс.

"Ми обоє любимо дикий Захід. Ми обоє любимо великі відкриті простори. Ми побралися на ранчо в глушині, і ми були в Джексоні кілька років тому й начебто закохалися одне в одного", — розповів Бернтал.

Шеріл уже встигла поділитися знімками з урочистостей, лаконічно підписавши фото словом "одружена".

Як відомо, у 2015 році Шеріл втратила свого першого чоловіка Дейва Голдберга, він помер у віці 47 років від аритмії під час відпустки у Мексиці. Від покійного чоловіка у Сендберг залишилися син і дочка. Згадуючи ті події, Шеріл зазначала, що не могла уявити, що знову зустріне когось і покохає.

Однак у 2019 році вона познайомилася з Бернталом, завдяки своєму зятю Шеріл Роб Голдберг, який, за словами видання People, став ведучим на їхньому весіллі.

Бернтал був розлучений, від першого шлюбу має трьох дітей.

Через рік пара побралася. На заручини Том зробив своїй обраниці дуже романтичний сюрприз. Він подарував їй розкішне кільце з п'ятьма діамантами, що символізують їхніх дітей.

"Після того, як ми обоє пережили втрату, Шеріл і я не були впевнені, що колись знову знайдемо кохання. За останні три роки ми об'єднали наші життя і змішали наші сім'ї. Наше сьогоднішнє весілля було втіленням мрії", — сказав Том.

Зазначимо, що замість весільних подарунків наречені попросили гостей пожертвувати гроші двом благодійним фондам: VOW, який бореться з таким явищем як дитячі шлюби, а також CARE — він займається проблемами голоду та бідності. Зрештою вдалося зібрати мільйон доларів для першого фонду та 10 мільйонів для іншого.

Гостей пригощали тарталетками з авокадо, стейками та чорною тріскою. На десерт був афогато та шоколадно-ванільний торт із кораловими та рожевими квітами.

Фокус раніше писав про те, як пройшло весілля Дженніфер Лопес і Бена Аффлека у розкішному маєтку в штаті Джорджія.