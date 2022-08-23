Экс-коллега Цукерберга Шерил Сэндберг вышла замуж

Свадьба прошла на ранчо в стиле Дикого Запада.

Как оказалось, 53-летняя Дженнифер Лопес — не единственная невеста, кто недавно сказала заветное "да" у алтаря. 52-летняя соратница Марка Цукерберга, бывший исполнительный директор Meta Шерил Сэндберг тоже в прошедшие выходные вышла замуж. Ее супругом стал генеральный директор по маркетингу и бывший продюсер NBC News Том Бернтал.

Как пишет издание People, церемония прошла на ранчо в штате Вайоминг. Невеста выбрала для свадьбы нежное кружевное платье молочного цвета, в то время как жених надел черные джинсы, узкий смокинг и ковбойские сапоги, таким образом подчеркнув их общую любовь к стилистике Дикого Запада и кантри-музыке.

Среди знаменитых гостей были основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, брат жениха, актер Джон Бернтал, а также чемпионка по теннису Серена Уильямс.

"Мы оба любим дикий Запад. Мы оба любим большие открытые пространства. Мы обручились на ранчо в глуши, и мы были в Джексоне пару лет назад и вроде как влюбились друг в друга", — рассказал Бернтал.

Шерил уже успела поделиться снимками с торжества, лаконично подписав фото словом "замужем".

Как известно, в 2015 году Шерил потеряла своего первого супруга Дэйва Голдберга, он умер в возрасте 47 лет от аритмии во время отпуска в Мексике. От покойного мужа у Сэндберг остались сын и дочь. Вспоминая те события, Шерил отмечала, что не могла представить, что снова встретит кого-то и полюбит.

Однако в 2019 году она познакомилась с Бернталом, благодаря своему зять Шерил Роб Голдберг, который, по словам издания People, стал ведущим на их свадьбе.

Бернтал был разведен, от первого брака у него трое детей.

Спустя год пара обручилась. На помолвку Том сделал своей избраннице очень романтичный сюрприз. Он подарил ей роскошное кольцо с пятью бриллиантами, символизирующими их детей.

"После того, как мы оба пережили потерю, Шерил и я не были уверены, что когда-нибудь снова найдем любовь. За последние три года мы объединили наши жизни и смешали наши семьи. Наша сегодняшняя свадьба была воплощением мечты", – сказал Том.

Отметим, что вместо свадебных подарков молодожены попросили гостей пожертвовать деньги двум благотворительным фондам: VOW, который борется с таким явлением как детские браки, а также CARE – он занимается проблемами голода и бедности. В результате удалось собрать миллион долларов для первого фонда и 10 миллионов для второго.

Гостей угощали тарталетками с авокадо, стейками и черной треской. На десерт был аффогато и шоколадно-ванильный торт с коралловыми и розовыми цветами.

Фокус ранее писал о том, как прошла свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в роскошном поместье в штате Джорджия.