Марк Цукерберг сообщил, что в его семье ожидается пополнение
Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан ожидают третьего ребенка
Марк Цукерберг, учредитель компании Meta (ранее Facebook), миллиардер и филантроп, сообщил, что он и его жена Присцилла Чан ожидают третьего ребенка.
"Столько любви, мы счастливы сообщить, что у Макса и Августы будет сестричка уже в следующем году", — написал Цукерберг, запостив фото с женой.
Напомним, пара встерчалась много лет, прежде чем пожениться в 2012 году.
Свадьба была скромной и стала сюрпризом для друзей и родственников. Их пригласили в гости, чтобы отметить получение Присциллой докторской степени.
Однако, когда все съехались, им сказали, что это свадьба и устроили церемонию в заднем дворике дома Цукерберга в Пало-Альто.
В 2015 году пары родилась дочь Максима (Макс), а через два года – малышка Августа.
Ранее 52-летняя соратница Марка Цукерберга, бывший исполнительный директор Meta Шерил Сэндберг также вышла замуж.
И ее свадьба была куда роскошней. Избранником Шерил стал генеральный директор по маркетингу и бывший продюсер NBC News Том Бернтал.