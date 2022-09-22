Марк Цукерберг сообщил, что в его семье ожидается пополнение

Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан ожидают третьего ребенка

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Марк Цукерберг, учредитель компании Meta (ранее Facebook), миллиардер и филантроп, сообщил, что он и его жена Присцилла Чан ожидают третьего ребенка.

"Столько любви, мы счастливы сообщить, что у Макса и Августы будет сестричка уже в следующем году", — написал Цукерберг, запостив фото с женой.

[ + – ] Марк Цукерберг и Присцилла Чан ожидают третьего ребенка Фото: Instagram zuck

Напомним, пара встерчалась много лет, прежде чем пожениться в 2012 году.

Свадьба была скромной и стала сюрпризом для друзей и родственников. Их пригласили в гости, чтобы отметить получение Присциллой докторской степени.

Однако, когда все съехались, им сказали, что это свадьба и устроили церемонию в заднем дворике дома Цукерберга в Пало-Альто.

[ + – ] Фото со свадьбы Цукерберг показал только недавно

В 2015 году пары родилась дочь Максима (Макс), а через два года – малышка Августа.

Ранее 52-летняя соратница Марка Цукерберга, бывший исполнительный директор Meta Шерил Сэндберг также вышла замуж.

И ее свадьба была куда роскошней. Избранником Шерил стал генеральный директор по маркетингу и бывший продюсер NBC News Том Бернтал.