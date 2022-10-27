Марк Цукерберг за рік втратив понад $100 млрд через проєкт "Метавсесвіт"

Гендиректор Meta втратив більше за будь-якого іншого мільярдера.

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Статки Марка Цукерберга скоротилися на $11 млрд після того, як Meta Platforms Inc. опублікувала звіт за другий квартал цього року. Сумарно за останні 13 місяців Цукерберг втратив понад $100 млрд, пише bloomberg.com.

Видання повідомило, що на сьогодні Цукерберг є власником $38,1 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, і нагадує, що ще рік тому він мав $142 млрд — станом на вересень 2021 року.

Причина в тому, що виторг корпорації Meta впав на 4,5% порівняно з минулим роком. Кварталом раніше аналітики також відзначили падіння виручки. ЗМІ нагадує, що до 2022 року виторг компанії ніколи не знижувався.

Проблема ще й у тому, що витрати корпорації стрімко зростають через проєкт віртуального всесвіту — так званого метавсесвіту Horizon Worlds. Хоча було багато заяв про те, що інші компанії скуповують там віртуальну землю та віртуальну нерухомість прямо зараз, акції Meta просіли на 25% у четвер на біржі Нью-Йорка. Ціна акцій — близько $100 доларів, і це найнижчий показник із 2016 року. Раніше акції коштували $382 за одиницю.

Згідно з останньою офіційною заявою компанії, Марку Цукербергу належить понад 350 мільйонів акцій Meta. Якогось моменту він був третім в індексі найбагатших людей Bloomberg, поступаючись тільки Джеффу Безосу та Біллу Гейтсу. Станом на 26 жовтня 2022 року він посідав 23 місце.

Раніше ми писали про те, що Марк Цукерберг залишив п'ятірку лідерів у списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Наприкінці вересня видання писало, що глава Meta втратив $76,8 млрд.