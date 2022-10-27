Марк Цукерберг за год потерял более $100 млрд из-за проекта "Метавселенная"

Гендиректор Meta потерял больше любого другого миллиардера.

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Состояние Марка Цукерберга сократилось на $11 млрд после того, как Meta Platforms Inc. опубликовала отчет за второй квартал этого года. Суммарно за последние 13 месяцев Цукерберг потерял более $100 млрд, пишет bloomberg.com

Издание сообщило, что на сегодняшний день Цукерберг является владельцем $38,1 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg и напоминает, что еще год назад он располагал $142 млрд — по состоянию на сентябрь 2021 года.

Причина в том, что выручка корпорации Meta упала на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Кварталом ранее аналитики также отметили падение выручки. СМИ напоминает, что до 2022 года выручка компании никогда не снижалась.

Проблема еще и в том, что расходы корпорации стремительно растут из-за проекта виртуальной вселенной — так называемой метавселенной Horizon Worlds. Хотя было много заявлений о том, что другие компании скупают там виртуальную землю и виртуальную недвижимость прямо сейчас, акции Meta просели на 25% в четверг на бирже Нью-Йорка. Цена акций — около $100 долларов, и это самый низкий показатель с 2016 года. Ранее акции стоили $382 за штуку.

Согласно последнему официальному заявлению компании, Марку Цукербергу принадлежит более 350 миллионов акций Meta. В какой-то момент он был третьим в индексе богатейших людей Bloomberg, уступая только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу. По состоянию на 26 октября 2022 года он занимал 23-е место.

Ранее мы писали о том, что Марк Цукерберг покинул пятерку лидеров в списке самых богатых людей мира по версии издания Forbes. В конце сентября издание писало, что глава Meta потерял $76,8 млрд.