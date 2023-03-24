"Добро пожаловать, Аврелия": Цукерберг в третий раз стал отцом (фото)

О том, что его жена Присцилла Чан ожидает рождения ребенка, основатель Meta Platforms сообщил осенью 2022 года. Тогда семья уже воспитывала двоих дочерей.

Related video

У бизнесмена и основателя Meta Platforms Марка Цукерберга родилась дочь. Об этом Цукерберг сообщил на своей странице в Инстаграме.

Новорожденную дочь Марка и его жены Присциллы назвали Аврелия. Девочка родилась в пятницу, 24 марта, и стала третьим ребенком в семье супругов.

"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", — написал бизнесмен

Он также поделился первыми фото маленькой Аврелии.

На одном из них Цукерберг улыбается, смотря на свою новорожденную дочь, которую запеленали. На втором фото младенец лежит на груди у матери.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан: что известно о паре

Пара встерчалась много лет, прежде чем пожениться в 2012 году.

Свадьба была скромной и стала сюрпризом для друзей и родственников. Их пригласили в гости, чтобы отметить получение Присциллой докторской степени.

Однако когда все съехались, им сказали, что это свадьба и устроили церемонию в заднем дворике дома Цукерберга в Пало-Альто.

В 2015 году у пары родилась дочь Максима (Макс), а через два года – дочь Августа.

Напомним, в сентябре 2022 года Марк Цукерберг сообщил о том, что его жена ожидает ребенка. "Столько любви, мы счастливы сообщить, что у Макса и Августы будет сестричка уже в следующем году", — написал Цукерберг, запостив фото с женой.

Мы также писали о том, что Марк Цукерберг за год потерял более $100 млрд из-за проекта "Метавселенная". Причина в том, что выручка корпорации Meta упала на 4,5% по сравнению с прошлым годом.