"Добро пожаловать, Аврелия": Цукерберг в третий раз стал отцом (фото)
О том, что его жена Присцилла Чан ожидает рождения ребенка, основатель Meta Platforms сообщил осенью 2022 года. Тогда семья уже воспитывала двоих дочерей.
У бизнесмена и основателя Meta Platforms Марка Цукерберга родилась дочь. Об этом Цукерберг сообщил на своей странице в Инстаграме.
Новорожденную дочь Марка и его жены Присциллы назвали Аврелия. Девочка родилась в пятницу, 24 марта, и стала третьим ребенком в семье супругов.
"Добро пожаловать в мир, Аврелия Чан Цукерберг! Ты такое маленькое благословение", — написал бизнесмен
Он также поделился первыми фото маленькой Аврелии.
На одном из них Цукерберг улыбается, смотря на свою новорожденную дочь, которую запеленали. На втором фото младенец лежит на груди у матери.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан: что известно о паре
Пара встерчалась много лет, прежде чем пожениться в 2012 году.
Свадьба была скромной и стала сюрпризом для друзей и родственников. Их пригласили в гости, чтобы отметить получение Присциллой докторской степени.
Однако когда все съехались, им сказали, что это свадьба и устроили церемонию в заднем дворике дома Цукерберга в Пало-Альто.
В 2015 году у пары родилась дочь Максима (Макс), а через два года – дочь Августа.
Напомним, в сентябре 2022 года Марк Цукерберг сообщил о том, что его жена ожидает ребенка. "Столько любви, мы счастливы сообщить, что у Макса и Августы будет сестричка уже в следующем году", — написал Цукерберг, запостив фото с женой.
Мы также писали о том, что Марк Цукерберг за год потерял более $100 млрд из-за проекта "Метавселенная". Причина в том, что выручка корпорации Meta упала на 4,5% по сравнению с прошлым годом.