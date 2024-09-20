Марк Цукерберг показав зворушливий знімок з маленькою донькою (фото)

Аурелія народилася навесні 2023 року. Вона стала третьою дитиною Цукерберга та його дружини Прісцили Чан.

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40-річний американський мільярдер та програміст Марк Цукерберг показав зворушливе фото з маленькою донькою Аурелією, якій на початку 2024 виповнився один рік. Знімок засновник компанії Meta опублікував в Instagram з понад 14 млн підписників.

Багатодітний батько читав малюку книжку про ламу. Судячи із усміхнених облич на фото, вона сподобалася обом.

"І жили найменша лама та її мультимодальні друзі довго і щасливо", — написав мільярдер, який зворушливо дивився на свою меншу дитину.

Марк Цукерберг з донькою

Американська педіатриня Прісцила Чан та Марк Цукерберг, які одружилися у 2012 році, виховують трьох доньок — Аурелію (2023), Макс (2015) та Огаст (2017). Подружжя познайомилося на початку 2000-х на університетській вечірці і з того часу не розлучалося.

"20 років з нашого першого побачення. Він все ще змушує мене сміятися постійно, і у нас ніколи не буває коротких диких пригод. А тепер з нами їдуть 3 маленькі леді!" — вітала Прісцилла Чан свого обранця з річницею знайомства в листопаді 2023 року.

Марк Цукерберг з дружиною

Нагадаємо, Марк Цукерберг готує бункер на випадок світового апокаліпсису.

Раніше Фокус писав про народження третьої дитини Марка Цукерберга та Прісцилли Чан.