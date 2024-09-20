Марк Цукерберг показал трогательный снимок с маленькой дочкой (фото)

Аурелия родилась весной 2023 года. Она стала третьим ребенком Цукерберга и его жены Присциллы Чан.

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40-летний американский миллиардер и программист Марк Цукерберг показал трогательное фото с маленькой дочерью Аурелией, которой в начале 2024 года исполнился один год. Снимок основатель компании Meta опубликовал в Instagram с более 14 млн подписчиков.

Многодетный отец читал малышу книжку о ламе. Судя по улыбающимся лицам на фото, она понравилась обоим.

"И жили самая маленькая лама и ее мультимодальные друзья долго и счастливо", — написал миллиардер, который трогательно смотрел на своего меньшего ребенка.

Марк Цукерберг с дочерью

Американский педиатр Присцилла Чан и Марк Цукерберг, которые поженились в 2012 году, воспитывают трех дочерей — Аурелию (2023), Макс (2015) и Огаст (2017). Супруги познакомились в начале 2000-х на университетской вечеринке и с тех пор не расставались.

"20 лет с нашего первого свидания. Он все еще заставляет меня смеяться постоянно, и у нас никогда не бывает коротких диких приключений. А теперь с нами едут 3 маленькие леди!" — поздравляла Присцилла Чан своего избранника с годовщиной знакомства в ноябре 2023 года.

Марк Цукерберг с женой

Напомним, Марк Цукерберг готовит бункер на случай мирового апокалипсиса.

Ранее Фокус писал о рождении третьего ребенка Марка Цукерберга и Присциллы Чан.