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МирФан

30 спален и ферма: Цукерберг строит бункер на случай апокалипсиса, — расследование (фото)

Марк Цукерберг, бизнесмен, Meta, бункер, строительство, апокалипсис, ядерная война, судный день
Фото: Getty Images | Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса (иллюстративное изображение)

Стоимость проекта американского бизнесмена превышает 100 миллионов долларов и он всячески пытается скрыть свою подготовку к "судному дню", делятся журналисты. Расположен комплекс на Гавайях.

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Американский бизнесмен и владелец компании Meta Марк Цукерберг собирается построить на Гавайях комплекс со специальным массивным подземным бункером. Об этом говорится в расследовании Wired, проведенному на основе документов о собственности и интервью с подрядчиками.

Отмечается, что обширный комплекс, стоимость которого превышает 100 миллионов долларов, будет иметь подземное укрытие и собственные источники питания и энергии. Предполагается, что бизнесмен начал подготовку к судному дню, но всячески пытается это скрыть.

По данным расследователей, комплекс под названием Koolau Ranch уже был частично построен и сейчас является одним из самых дорогих строительных проектов в современной истории.

Всего планируется более десяти зданий с двумя центральными особняками. Все это через аварийный люк по лестнице будет вести в подземное убежище, площадь которого 465 квадратных метров.

Марк Цукерберг, бизнесмен, Meta, бункер, строительство, апокалипсис, ядерная война, судный день Fullscreen
Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса
Фото: wired.com
Марк Цукерберг, бизнесмен, Meta, бункер, строительство, апокалипсис, ядерная война, судный день Fullscreen
Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса
Фото: wired.com

В Wired поделились тем, как могут быть обустроены будущие особняки. Это не менее 30 спален и 30 ванных комнат. Также планируются домики для гостей и 11 "дискообразных" домиков на деревьях, соединенных между собой веревочными мостами.

"Подземный бункер будет включать в себя жилое помещение и механическую комнату, а также будет оснащен "взрывоустойчивой" дверью из бетона. Другие выходы и входы во всех зданиях комплекса будут оборудованы дверями с замками с клавиатурой и звукоизоляцией, а в библиотеке будет потайная или "слепая" дверь", — говорится в сообщении.

Один из сотрудников в комментарии расследователям рассказал, что системы видеонаблюдения уже установлены повсюду. Только в одном из задний ранчо стоит более 20 камер.

К слову, есть еще одна особенность, которая указывает на то, что Марк Цукерберг может готовиться к апокалипсису. Перед строителями стоит задача сделать ранчо Koolau полностью самодостаточным. То есть там будут резервуары для воды с насосной системой, а также фермы и сельское хозяйство, которые должны будут обеспечить пропитание тех, кто там проживает.

Марк Цукерберг, бизнесмен, Meta, бункер, строительство, апокалипсис, ядерная война, судный день Fullscreen
Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса
Фото: wired.com
Марк Цукерберг, бизнесмен, Meta, бункер, строительство, апокалипсис, ядерная война, судный день Fullscreen
Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса
Фото: wired.com

Также все нанятые сотрудники должны были подписать соглашение о неразглашении информации о выполнении работ.

Миллиардер потратил 170 миллионов долларов на покупку земли для строительства ранчо, которое он, его жена и дети рассматривают как свой семейный дом, — говорится в сообщении.

"Это безумие, что человек не с Гавайев приезжает сюда и покупает кучу земли, которая ограничивает местных жителей от земли. Но это уже происходит", — рассказывает один из бывших рабочих.

Напомним, 29 марта сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой начинали искать дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны. По словам журналистов, уже был подготовлен список лиц, которые должны были быть "спасены в случае ядерного апокалипсиса". Инициатором покупки дома с бункером стала супруга политика Марта Фашина. 12 июня итальянский политик скончался.