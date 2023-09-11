Meta Цукерберга разрабатывает более мощную систему искусственного интеллекта, чтобы сделать ее намного конкурентнее

Глава компании Meta Марк Цукерберг отмечает, что новая модель будет также с открытым кодом, то есть бесплатной, а благодаря усовершенствованным алгоритмам в ближайшие годы займет наибольшую долю рынка.

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По словам Марка Цукерберга, отца Facebook и Instagram, его Meta Platforms разрабатывает новую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая должна быть такой же мощной, как и самая совершенная модель ChatGPT от OpenAI. Об этом пишет Wall Street Journal.

Meta планирует запустить новую модель ИИ, известную как Большая языковая модель, уже в начале следующего года. Она должна помогать создавать сложные тексты, анализировать и выполнять другие задачи.

Цукерберг видит в этой новой версии, как утверждает WSJ, основную глобальную силу искусственного интеллекта, потому что она должна быть в несколько раз мощнее коммерческой версии Llama 2. Для этого группа разработчиков под управлением самого Цукерберга ускорила работу над генеративными инструментами ИИ, строит новые центры обработки данных и покупает самые современные микросхемы Nvidia H100. Обучаться новая модель должна на собственной инфраструктуре, несмотря на плодотворное сотрудничество Meta с Microsoft на платформе облачных вычислений Microsoft Azure.

"Развитие искусственного интеллекта и добавление его в каждый наш продукт — самая большая инвестиция компании", — заявил глава Meta еще в марте этого года.

Он надеется также расширить эту технологию и на метавселенную. При этом, как писал Фокус, компания Meta рассмотрит внедрение платных версий своих продуктов, в которых не будет рекламы. Кроме того, новая социальная сеть Цукерберга Thread расстроит украинцев, так как вычищает любое упоминание о российско-украинской войне.

Ограничения деятельности искусственного интеллекта — что стоит знать

Законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать искусственный интеллект и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный ИИ, который использует данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

"Определенные беспокойства относительно искусственного интеллекта являются несколько спекулятивными, однако не стоит обходить настоящие риски, которые подстерегают тех, кто легкомысленно относится к ИИ", — обратил внимание на проблему профессор информатики Оксфордского университета Майкл Вулдридж, пишет Guardian.

Он отмечает: его волнует то, что искусственный интеллект может стать боссом из ада, а еще манипулировать личностью, что вполне может быть использовано в избирательных кампаниях.

Первым шаги в направлении контроля над ИИ сделал Евросоюз, который запустил в июне этого года процедуру принятия закона о регулировании искусственного интеллекта. И хотя он вступит в силу только через два года, пишет Financial Times, развитие ИИ будет взято под контроль регулирующих органов, а системы из категории "неприемлемых рисков" вообще запретят в странах ЕС.

Национальное агентство по телекоммуникациям и информатике США также изучает критерии, которые будут определять пути регулирования систем ИИ, пишет Reuters.

"Системы искусственного интеллекта могут быть полезными, но только тогда, когда будут учтены последствия и вред. Чтобы эти системы полностью раскрыли свой потенциал, компании и потребители должны иметь возможность им доверять", — пояснили в ведомстве.

Об этическом использовании искусственного интеллекта договорились и страны G20, заявившие, как пишет Deutsche Welle, что системы ИИ должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности, а в центре искусственного интеллекта должно быть доверие человека к этой технологии.

Лидерами в регулировании искусственного интеллекта стремится стать Британия, которая готовится к проведению уже этой осенью саммита по безопасности искусственного интеллекта в Блэчли-Парке, где находятся взломщики кодов знаменитой Enigma, сообщает Guardian.

Украина тоже начала разработку собственной стратегии регулирования искусственного интеллекта, о чем в начале августа этого года сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд ИИ. Понимать, что происходит, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира", — написал он в собственном телеграм-канале.

Федоров отметил очень важное для Украины использование искусственного интеллекта в сфере военных технологий, который помогает фиксировать перемещение техники и личного состава оккупантов, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить на цели БПЛА и т. п.