Цукерберг вычищает войну. Почему новая соцсеть Threads от Meta расстроит украинцев

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Немножко о Threads.

Meta годами минимизирует в ленте политику и плохие новости.

Потому что это плохо влияет на продажи. Рекламодатели любят позитивный энгейджмент аудитории. Больше семейного контента, больше инфлюенсеров, звезд, коучей, тупых острот, смешных видяшек, трогательных историй.

Поэтому надо позитив в ленте, и максимально собирать данные о пользователях — для качественного таргетирования рекламы.

Цукерберг не за Украину и не за Россию, он за EBITDA Meta. А кровь, боль и ненависть просто уменьшают продажи рекламы.

В твиттере больше политики, больше жестких дискуссий, но и больше токсичности. И с тех пор, как Маск начал разрушать твиттер своим хаотичным подходом, в частности — разрушать систему модерации контента, оттуда начали уходить крупные рекламодатели. Которые не хотят, чтобы их товары ассоциировались со страшным срачем между феминистками и трансгендерами под новостью о самоубийстве подростка.

Именно поэтому Meta — машина по генерации миллиардов долларов кэша, а твиттер едва выходит в ноль.

В то же время антимонопольные органы США и Европы, очевидно, больше никогда не позволят Цуку покупать новые бизнесы. Meta уже и так слишком большая и страшная.

Поэтому был вопрос времени, когда Цук, на фоне бардака в твиттере и массовых увольнений талантов оттуда, запилит свой твитор, только без шлюх, блэкджека и политики, но с позитивчиком, чтобы забрать туда рекламодателей и пользователей, которые недовольны токсичностью твитера.

Meta открыто декларирует, что в Threads будет акцент на развлечениях, спорте, звездах, и позитиве.

У Марка Цукерберга — свой взгляд на то, какой должна быть социальная сеть Фото: Flickr

Поэтому я хз, почему украинцы так спешат заводить там аккаунты. Цук будет ваши сообщения о войне и ваши срачи пессимизировать еще хуже, чем твитор — сообщения о Каховке. И не втихаря, а на уровне задекларированной политики.

И, как по мне, это плохо. Можно много говорить о токсичности в социалках, но она является следствием стимуляции алгоритмами вовлеченности, и экономии на модерации. И это можно исправлять, было бы желание.

Зато, если социалки ради прибыли будут вытеснять из публичного пространства политику и жесткие дискуссии о социальных вопросах, то эти темы будут исчезать из дискурса вообще.

Потребители социалок будут становиться аполитичными, без собственных позиций и убеждений, которые формируются и оттачиваются в частности в срач... то есть дискуссиях. Это, в конце концов, может вести к деградации демократии не хуже, чем поляризация аудиторий. Другая крайность.

И может, мы еще увидим требования регуляторов к "общим соцсетям" не пессимизировать политический контент, кто знает.

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