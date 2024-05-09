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Мнения

Призывов экономить на кондиционерах недостаточно. Как добиться экономного потребления в пиковые часы?

"Это дикая ситуация, особенно во время войны, что предприятиям, которые держат экономику, ультимативно отключают электроэнергию (за которую они платят в 2,5–3 раза больше), а домохозяйства покорно просят экономить. Так не должно быть". Мнение

Юрий Гайдай
Юрий Гайдай
Экономист
eye 1433
Счетчик, электроэнергия
Украинцы должны учиться считать, расходуя электроэнергию
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Призывы экономить на кондиционерах после полутора лет обстрелов и периодического энергодефицита выглядят уже несерьезно. Точнее — указывают на неспособность власти отказаться от популизма даже во время войны на выживание.

Есть замечательный, веками проверенный, эффективный механизм борьбы с дефицитом — рыночное ценообразование. Да, рынок электроэнергии регулируемый и будет оставаться таковым, но ценообразование, в том числе для домохозяйств, должно учитывать реалии и помогать регулировать спрос.

Долгосрочные коэффициенты эластичности спроса населения на электроэнергию по цене оценивают в -0,4–1, краткосрочные — -0,1–0,2 (эластичность -1 означает, что увеличение цены на 10% ведет к уменьшению спроса на 10%). И здесь важно, что при длительно низких ценах на э/э, как в Украине, спрос еще более эластичен — потому что низкие цены оставляют незадействованными резервы домохозяйств для быстрой экономии. А если можно еще и переносить потребление из пиковых в непиковые часы, то эффект от увеличения цены в 4–5 раз на пиковое потребление будет очень ощутим.

Не хватает электроэнергии в пиковые часы? 12 грн за киловатт в пике — и несознательные украинцы после первой платежки начнут выключать кондиционеры, перепрограммировать бойлеры и посудомойки на ночь и покупать умные розетки (как это делают богатые британцы без всяких обстрелов).

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Нет зонального счетчика? Три месяца на установку, а потом круглосуточный пиковый тариф. Плюс адресные (!) субсидии для уязвимых категорий населения.

Не хватает монтажников и счетчиков для массовой установки? Начните с энергодефицитных регионов, или с тех, кто потребляет много, выше определенного порога.

У малообеспеченных нет средств на счетчики? Просубсидируйте, задействуйте гранты — на долгосрочные проекты энергоэффективности с фокусом на население доноры готовы давать деньги.

Конечно, тарифная и связанная социальная политика перед внедрением требуют детальных просчетов. Текст выше — скорее, эмоциональный призыв.

Но это дикая ситуация, особенно во время войны, что предприятиям, которые держат экономику, ультимативно отключают э/э (за которую они платят в 2,5–3 раза больше), а домохозяйства покорно просят экономить.

Так не должно быть.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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