Повышения тарифов на свет не избежать: когда изменятся платежки

Окончательного решения о новой стоимости электроэнергии для населения еще нет. При этом на рассмотрении у Кабмина есть несколько вариантов.

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Уже с 1 июня в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию. До этого времени стоимость каждой кВт*ч будет составлять 2,64 грн. Однако летом, согласно разным сценариям, стоимость электроэнергии может достичь около 3-3,5 грн. Об этом пишет OBOZ.UA.

Известно, что Кабмин принял решение продлить до конца мая действующий тариф. В течение этого времени эксперты должны дать надлежащую оценку состояния в энергетике и посчитать, какой ресурс необходим для проведения ремонтных работ.

Тарифы на свет — будут ли отключать электроэнергию?

В течение лета в энергосистеме Украины однозначно ожидается непростая ситуация. Дальнейшие пики потребления будут из-за потепления. Будут ли вводить графики отключения света будет зависеть от ряда факторов, среди которых: сколько ТЭС удастся восстановить и запустить, смогут ли российские войска в дальнейшем атаковать энергосистему. При этом Украина уже сейчас привлекает экстренную помощь от стран ЕС.

Не стоит исключать сценария, согласно которому "Укрэнерго" примет решение о введении графиков отключений электроэнергии.

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Сколько придется платить за электроэнергию по новому тарифу?

Несмотря на то, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, однако Кабмин уже рассматривает несколько вариантов. В частности, в профильном комитете Рады озвучили предложение для крупных потребителей поднять тариф до уровня себестоимости генерации и доставки (а это уже может быть более 3,5 грн за кВт*ч). Однако проблема заключается в том, кого можно считать крупными потребителями. С одной стороны, владельцы больших домов на самом деле тратят электроэнергию на освещение, многочисленные электроприборы, теплый пол, работу насосов, котлов значительно больше, чем те, кто проживает в небольших квартирах. Вместе с этим жители многоэтажек без газа также тратят большое количество электроэнергии, в том числе в зимний период.

6 мая стало известно, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что с июня-июля можно ожидать увеличения стоимости электроэнергии до 3,50 грн/кВт с нынешних 2,68 грн/кВт.

Также известно, что в Украине ожидается рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности существенно вырастут цены на электроэнергию.