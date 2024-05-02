Профицит днем и дефицит в пиковые часы: существует ли баланс в поставках электроэнергии, — "Укрэнерго"

По информации "Укрэнерго", Украина впервые за последние недели прекратила привлекать аварийную помощь из энергосистемы Европы.

Related video

В четверг, 2 мая, утром НЭК "Укрэнерго" сообщила, что впервые за определенный период зафиксирован профицит в энергосистеме Украины в дневные часы потребления. Об этом компания написала в собственном телеграм-канале.

Однако в то же время энергетики обращают внимание на то, что в вечерние пиковые часы потребления дефицит электроэнергии остается, на что постоянно влияют ракетные и дроновые удары государства-агрессора. Как отмечается в релизе, по состоянию на 9:30 2 мая потребление было лишь на 1,6% больше, чем 1 мая в аналогичное время. Однако этот же показатель 1 мая по сравнению с 30 апреля составил 1,4%. Поэтому для сбалансирования производства и потребления ограничивалась работа объектов возобновляемой энергетики.

"Безоблачная ветреная погода способствует активной работе электростанций на ВИЭ, из-за чего в дневные часы в энергосистеме фиксируется избыток электроэнергии. Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 1 мая, с 10:50 до 16:00, работа объектов ВИЭ ограничивалась", — говорится в сообщении.

Ограничения

Сейчас в энергосистеме Украины из-за повреждения оборудования магистральных сетей российскими ракетно-дроновыми ударами введены только сетевые ограничения. В то же время энергетики призывают бытовых потребителей и бизнес экономно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в пиковые вечерние часы.

Кроме того, применялись ограничения электропитания для промышленных объектов в Криворожском бассейне и бытовых потребителей в Харьковской области. Всего по состоянию на 2 мая пока остаются обесточенными 410 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, где постоянно добавляются новые обесточивания из-за боевых действий российских оккупантов.

В ночь на 2 мая средствами защиты отключалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в центральном регионе.

"Обесточиваний потребителей не было, и линия возвращена в работу действием автоматики", — подчеркнули энергетики.

Импорт электроэнергии

"Укрэнерго" также отмечает, что Украина прекратила впервые за последние недели привлекать аварийную помощь из энергосистемы Европы, однако импорт электроэнергии продолжается практически круглосуточно, за исключением нескольких дневных часов. Импортируется электричество объемом 8471 МВт-ч из Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Молдовы.

Важно

"Импорта может не хватить": в "Укрэнерго" объяснили, будут ли выключать свет летом (видео)

Фокус писал, что по состоянию на утро 25 апреля потребление электроэнергии в Украине зафиксировали на уровне ниже 10% по сравнению с тем же временем 24 апреля. При этом большую часть суток в энергосистеме сохранялся дефицит электроэнергии.

Кроме того, Фокус сообщал, что 10 апреля в "Укрэнерго" призвали промышленность и бизнес обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно.