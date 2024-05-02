Профіцит удень і дефіцит у пікові години: чи існує баланс у постачанні електроенергії, — "Укренерго"

За інформацією "Укренерго", Україна вперше за останні тижні припинила залучати аварійну допомогу з енергосистеми Європи.

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У четвер, 2 травня, зранку НЕК "Укренерго" повідомила, що вперше за певний період зафіксовано профіцит в енергосистемі України в денні години споживання. Про це компанія написала у власному телеграм-каналі.

Однак водночас енергетики звертають увагу на те, що у вечірні пікові години споживання дефіцит електроенергії залишається, на що постійно впливають ракетні та дронові удари держави-агресора. Як зазначається в релізі, станом на 9:30 2 травня споживання було лише на 1,6% більше, ніж 1 травня в аналогічний час. Однак цей самий показник 1 травня порівняно з 30 квітня становив 1,4%. Тому для збалансування виробництва та споживання була обмежена робота об’єктів відновлюваної енергетики.

"Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії. Для підтримки балансу між виробництвом і споживанням учора, 1 травня, із 10:50 до 16:00 робота об’єктів ВДЕ була обмежена", — ідеться в повідомленні.

Обмеження

Наразі в енергосистемі України через пошкодження обладнання магістральних мереж російськими ракетно-дроновими ударами впроваджено лише мережеві обмеження. Водночас енергетики закликають побутових споживачів, і бізнес ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо в пікові вечірні години.

Також застосовувалися обмеження електроживлення для промислових об’єктів у Криворізькому басейні та побутових споживачів у Харківській області. Загалом станом на 2 травня поки що залишаються знеструмленими 410 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях, де постійно додаються нові знеструмлення через бойові дії російських окупантів.

У ніч на 2 травня засобами захисту вимикалася високовольтна лінія "Укренерго" в центральному регіоні.

"Знеструмлень споживачів не було, і лінію повернуто в роботу дією автоматики", — підкреслили енергетики.

Імпорт електроенергії

"Укренерго" також зазначає, що Україна припинила вперше за останні тижні залучати аварійну допомогу з енергосистеми Європи, проте імпорт електроенергії триває практично цілодобово, за винятком кількох денних годин. Імпортується електрика обсягом 8471 МВт-год із Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Молдови.

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Фокус писав, що станом на ранок 25 квітня споживання електроенергії в Україні зафіксували на рівні нижче за 10% порівняно з тим самим часом 24 квітня. Водночас переважну частину доби в енергосистемі зберігався дефіцит електроенергії.

Також Фокус повідомляв, що 10 квітня в "Укренерго" закликали промисловість і бізнес забезпечувати себе електроенергією самостійно.