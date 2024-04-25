Дефіцит зберігається: в "Укренерго" повідомили, де діють графіки відключення світла
Станом на ранок 25 квітня споживання електроенергії в Україні було на 10% нижчим, ніж в той самий час 24 квітня. Водночас більшу частину доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, зазначили в компанії.
Станом на ранок 25 квітня в Україні застосовуються графіки відключень у Харківській області та у Кривому Рогу (в останньому обмеження стосуються лише промисловості. Про це повідомили в "Укренерго".
Водночас відключення електроенергії спостерігаються і в інших регіонах, вони спричинені негодою та бойовими діями. Попри деяке покращення ситуації в енергосистемі, дефіцит електроенергії все ще присутній, а електростанції внаслідок пошкодження ударами росіян не здатні виробляти необхідні обсяги електроенергії,
В "Укренерго" наголосили, що негода призвела до знеструмлення 2 800 споживачів у Київській області, ще 399 пунктів в Україні знеструмлені з інших причин. Зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях електроенергію вимикали внаслідок бойових дій, а на Чернігівщині та Сумщині відключення світла було спричинено технічними причинами.
Впродовж 25 квітня Україна продовжує отримувати аварійну допомогу від Європи. "Однак сьогодні її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях", – зазначили у компанії. Ще одним фактором полегшення ситуації в енергосистемі стало включення в роботу одного блоку на тепловій електростанції після виведення з аварійного ремонту.
16 квітня генеральний директор ДТЕК "Київської електромережі" Денис Бондар заявив, що в Києві можуть запровадити графіки відключення світла. Такий варіант не виключається у разі суттєвого зростання споживання електроенергії.
Також 18 квітня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що влітку, коли почнеться ремонтна кампанія на енергооб'єктах, українцям можуть почати вимикати світло.