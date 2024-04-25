Дефіцит зберігається: в "Укренерго" повідомили, де діють графіки відключення світла

Станом на ранок 25 квітня споживання електроенергії в Україні було на 10% нижчим, ніж в той самий час 24 квітня. Водночас більшу частину доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, зазначили в компанії.

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Станом на ранок 25 квітня в Україні застосовуються графіки відключень у Харківській області та у Кривому Рогу (в останньому обмеження стосуються лише промисловості. Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас відключення електроенергії спостерігаються і в інших регіонах, вони спричинені негодою та бойовими діями. Попри деяке покращення ситуації в енергосистемі, дефіцит електроенергії все ще присутній, а електростанції внаслідок пошкодження ударами росіян не здатні виробляти необхідні обсяги електроенергії,

В "Укренерго" наголосили, що негода призвела до знеструмлення 2 800 споживачів у Київській області, ще 399 пунктів в Україні знеструмлені з інших причин. Зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях електроенергію вимикали внаслідок бойових дій, а на Чернігівщині та Сумщині відключення світла було спричинено технічними причинами.

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Впродовж 25 квітня Україна продовжує отримувати аварійну допомогу від Європи. "Однак сьогодні її загальний обсяг дещо менший, ніж вчора, завдяки збільшенню виробництва на сонячних електростанціях", – зазначили у компанії. Ще одним фактором полегшення ситуації в енергосистемі стало включення в роботу одного блоку на тепловій електростанції після виведення з аварійного ремонту.

16 квітня генеральний директор ДТЕК "Київської електромережі" Денис Бондар заявив, що в Києві можуть запровадити графіки відключення світла. Такий варіант не виключається у разі суттєвого зростання споживання електроенергії.

Також 18 квітня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що влітку, коли почнеться ремонтна кампанія на енергооб'єктах, українцям можуть почати вимикати світло.